Maltempo | Sanremo | 10 interventi rinviati in ospedale Borea

Maltempo - Asl1 : “Nell’ospedale di Sanremo nessuno stop agli interventi” : Non è stata interrotta alcuna attività, all’ospedale Borea di Sanremo dove la direzione sanitaria ha dovuto chiudere le 4 sale operatorie per alcune infiltrazioni d’acqua dovute alla forte pioggia caduta oggi. Lo comunica la direzione della Asl1 che specifica come la domenica “non si svolgono interventi programmati. Le eventuali urgenze – si legge nella nota – sarebbero state trattate, come da protocollo , o in ...

Maltempo - chiuse 4 sale ospedale Sanremo : 18.38 Le forti piogge che stanno provocando danni in Liguria hanno causato anche la chiusura di 4 sale operatorie dell' ospedale di Sanremo. La pioggia ha otturato le grondaie esterne del nuovo blocco operatorio dell'ospedale Borea con la conseguente infiltrazione che ha reso inutilizzabili 4 sale. In caso di urgenza i pazienti verranno trasferiti all'ospedale di Imperia. La locale Asl ha dichiarato che entro martedì il funzionamento tornerà a ...

Maltempo Sanremo : due gli sfollati - resta isolata la frazione : Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento per danni legati al Maltempo in tutto il territorio provinciale, anche se la perturbazione ha creato i problemi maggiori nel comune di Sanremo. Nella Citta’ dei Fiori salgono a due le persone allontanate dalla propria abitazione: oltre all’inquilino fatto sfollare all’alba, i vigili del fuoco hanno ...

Maltempo - emergenza nell’ospedale di Sanremo : chiuse 4 sale operatorie : Le forti piogge della scorsa notte hanno otturato le grondaie esterne per lo scorrimento dell’acqua pluviale del nuovo blocco operatorio dell’ospedale Borea di Sanremo (Imperia) con la conseguente infiltrazione che ha reso inutilizzabili le quattro camere operatorie. In caso di urgenze, i pazienti verranno spostati all’ospedale di Imperia. I tecnici sono già intervenuti e in serata è in programma un secondo intervento che ...

