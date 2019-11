Giuseppe Pignatone | Mafia capitale? Nessun azzardo | a Roma clan e corruzione minano

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo,- già procuratore capo di- interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento dinon è immune da criminalità organizzata e, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“non è una città mafiosa, ma è una città in cui operano più associazioni mafiose. Lo abbiamo detto in ogni occasione nei sette anni in cui sono stato il titolare della Procura.non è una città mafiosa perché, a differenza di Palermo, Reggio Calabria e, in modo diverso, di Napoli, non vede la presenza egemone di una delle mafie tradizionali ma vi sono - come affermano le sentenze di numerosi ...

