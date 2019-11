Disponibile Android 10 per ASUS Zenfone 6 e 6Z | attesa per l’Italia

Whatsapp : Disponibile sblocco con impronta digitale anche per sistema Android : Maggiore sicurezza con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp. Da adesso sarà possibile accedere all’applicazione di messaggistica utilizzando l’impronta digitale. Questa funzionalità era già stata resa disponibile a febbraio 2019 per tutti gli utenti che possedevano un iPhone, tramite il Touch ID e Face ID. Finalmente Whatsapp ha deciso di introdurre la funzionalità di sblocco anche per i possessori Android....Continua a leggere

Android-x86 8.1 arriva alla terza release ed è Disponibile per tutti : Android-x86 8.1 r3 è arrivato: le principali novità riguardano tutte la sicurezza. Contrariamente alla versione per MicroG, in questo caso il sistema operativo è completo dei servizi Google.

Android Auto wireless Disponibile in 15 nuovi paesi : Google sembra procedere rapidamente affinché Android Auto wireless possa arrivare in nuovi paesi, ed in questi giorni è arrivato un nuovo impulso

Android x86_64 per MicroG è Disponibile al download : Android x86_64 basato su Android Oreo 8.1 è ora disponibile anche per MicroG: lo zampino proprietario di Google è completamente scomparso.

Chrome 77 Disponibile per Android con diversi miglioramenti per la sicurezza : A oltre un anno dal rilascio per la versione Desktop, Google Chrome 77 migliora la sicurezza dei dispositivi Android con Site Isolation.

Il calcio di PES 2020 Mobile è Disponibile su iPhone e Android : il link per scaricarlo gratis : Il grande calcio arriva anche sugli schermi touch grazie a PES 2020 Mobile, vale a dire la versione "on-the-go" dell'ottimo eFootball PES 2020, già disponibile dallo scorso 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC - qui per la nostra recensione. Konami ha infatti annunciato che tutti gli appassionati - e i curiosi che non disdegnano dedicarsi a qualche sessione di gaming in portabilità - possono scaricare in via del tutto gratuita

Nvidia GeForce Now è Disponibile su dispositivi Android : Il servizio di streaming Nvidia GeForce Now è passato da PC ad Android ed è ora scaricabile.Il servizio vi permette di trasmettere in streaming la vostra libreria al vostro dispositivo tramite una connessione Internet. Come parte dell'abbonamento, potete anche trasmettere in streaming titoli dal cloud, con tonnellate di giochi per PC inclusi.È stato confermato ad agosto che avremmo visto GeForce su telefoni e tablet Android.

MIUI 11 con Android 10 Disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10.

La Modalità scura di Instagram è Disponibile per tutti su Android 9 e Android 10 : La Modalità scura di Instagram è finalmente arrivata in versione stabile su Android 9 Pie e Android 10

Remote Play della Play Station 4 è Disponibile per tutti gli smartphone Android : Il Remote Play della PS4 è finalmente disponibile per tutti gli smartphone Android, e non solo sui Sony Xperia

Giornata fortunata per questi Samsung Galaxy : Disponibile Android Auto wireless : Sapevamo che presto o tardi Android Auto wireless sarebbe stato compatibile con ogni dispositivo equipaggiato almeno con Android 9 Pie, ma finora alle promesse di Google non erano corrisposti i fatti, almeno non completamente (stando all'annuncio fatto in tempi non sospetti la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi molto prima). Fino a qualche ora fa gli unici smartphone che consentivano di collegamento al sistema di infotainmente di Big G senza

