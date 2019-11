Astronomia | un’ultima occhiata al satellite Sentinel-6

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) IlCopernicus-6, che misurerà l’innalzamento del livello del mare e lo spessore del ghiaccio, sarà disponibile per una ultima visita nella camera bianca prima di essere sottoposto ad ulteriori prove e preparato per il lancio a fine 2020 dalla Base Aeronautica di Vandenberg, California. I rappresentanti della stampa sono invitati al centro di collaudo di IABG ad Ottobrunn, vicino Monaco, Germania, il 15 novembre alle 09:00. Copernicus è guidato dalla Commissione Europea (CE) in collaborazione con ESA. La CE, agendo per conto dell’Unione Europea, è responsabile per l’iniziativa in generale, definendo i requisiti e gestendo i servizi. Eumetsat gestirà ile produrrà e consegnerà i prodotti. NASA e NOAA contribuiscono con il radiometro a microonde, il retro reflettore Laser ed il ricevitore GNSS-RO. Airbus è alla guida industriale del ...