Non è un paese per disabili | treni off limits per chi viaggia in carrozzina

Ornella VaNoni : "Chiedo scusa alla signora Segre per questo paese senza rispetto per il dolore" : “Chiedo scusa alla signora Segre. Per questo paese senza rispetto per il dolore”. A scriverlo su Twitter è Ornella Vanoni, riferendosi alla votazione in Senato per l’istituzione di una Commissione antirazzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha visto parlamentari del centrodestra astenersi.“Se andiamo avanti così finirà che odieremo anche il portinaio srilankese. ...

Manovra : Gualtieri - ‘Paese che Non investe Non cresce - ora più risorse per investimenti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali”. Così il ministro Dell’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa Manovra “ci ...

Zingaretti : "Non voglio il voto ma il governo cambi passo. Il problema è il destino del Paese" : Dopo la batosta elettorale in Umbria il segretario del Pd Nicola Zingaretti conferma che non sarà il fallimento della prima alleanza Pd-M5s sul territorio a far saltare il governo ma chiede un deciso cambio di rotta. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del centrodestra trionfa in Umbria col 57,55% delle ...

Salvini contro i preti e insegnanti - “Sogno un paese dove prefi fanno Messa e gli insegnanti fanno lezione - Non politica” : Matteo Salvini, durante un comizio elettorale vicino a Perugia ha attaccato duramente alcuni preti e alcuni insegnanti. Le parole del Leader della Lega sono molto dure: “Sogno un paese dove i preti fanno Messa e non politica, dove gli gli insegnanti fanno lezione e non politica”. Poi si dice sicuro della vittoria in Umbria che secondo il leader della Lega sarà un vero e proprio test politico. Secondo Matteo Salvini i ...

L’Italia Non è un Paese per bambini. E una società che Non s’incazza e lotta è una società finita : Save the Children ha pubblicato in questi giorni alcune statistiche sull’infanzia italiana e i dati che spiccano, nella loro patologica criticità, non sorprendono. L’Italia non è un Paese per bambini, così come non lo è per donne, giovani, poveri, stranieri… la lista sarebbe lunga. Restando sul tema bambini emerge come in Italia sia cresciuta la percentuale di bambini in povertà assoluta (12,5%), resti alta quella dei bambini ...

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

Minori - l’Italia Non è un paese per bambini : sempre meno e sempre più poveri. E la spesa sociale e quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

Governo : Salvini - ‘maggioranza fondamentalmente corretta ma Non del Paese’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “A piazza San Giovanni a Roma abbiamo dimostrato agli italiani che c’è coraggio, c’è speranza. La maggioranza è quella. La maggioranza al Governo è formalmente corretta perché hanno rispettato le regole i lavori parlamentari ma non è sostanzialmente la maggioranza del Paese”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a ‘Non e’ l’arena’ su La7. L'articolo Governo: ...

Rossi (Giovani Confindustria) : «Il Paese Non riparte "salvo intese"» : Bene la "svolta verde" annunciata dal premier, «ma vorremmo che fosse anche Young. L'Italia corre il rischio di spegnere le proprie imprese, non perché inquinano, ma perché non ci saranno nuove generazioni a portarle avanti o avviarle», spiega il leader dei giovani imprenditori tracciando un bilancio del suo mandato

Editoria : Martella - 'in legge bilancio Non tagli ma sostegno a settore cruciale per Paese' (2) : (Adnkronos) - Prioritario anche il contrasto di precarietà e basse retribuzioni che riguardano l’ampia platea dei collaboratori, spesso fuori dal lavoro dipendente non per scelta: “Va riconosciuto il giusto compenso e la commissione sarà ricostituita – ha assicurato ancora Martella – così come vanno

Editoria : Martella - 'in legge bilancio Non tagli ma sostegno a settore cruciale per Paese' : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - “Nella legge di bilancio ci sarà adeguata attenzione al tema dei finanziamenti pubblici all’informazione, non tagli, ma interventi per garantire stabilità e continuità al sostegno di un settore cruciale per il Paese, in vista di una nuova legge di riforma per l’editori

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un governo per Non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Il Fondo monetario internazionale taglia stima Pil dell’Italia - il Paese Non cresce : Il Pil italiano restera' fermo quest'anno per poi crescere dello 0,5% nel 2020. La stima e' contenuta nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale che ha tagliato rispettivamente dello 0,1 e dello 0,3% le previsioni contenute nell'aggiornamento di luglio. La revisione al ribasso, si legge nel Rapporto, "e' dovuta all'affievolimento dei consumi privati, al minor stimolo fiscale e al piu' debole ambiente esterno". A preoccupare ...

Manovra - salta il Cdm. Di Maio : “Dobbiamo unire il Paese - Non dividerlo. Troveremo soluzione con Pd” : Movimento Cinque Stelle e Partito democratico non trovano l'intesa sulla Manovra, in particolare su Quota 100: "Ritengo che, indipendentemente dalle diverse opinioni su alcuni temi, si possa sempre trovare un punto di incontro. Pertanto invito tutti a dialogare serenamente, con la necessità di dare immediate risposte ai cittadini", afferma Di Maio.Continua a leggere