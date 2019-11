Maltempo | da Nord a Sud piogge e allagamenti

Maltempo - allerta della Protezione Civile : in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Maltempo Toscana - l’appello : “Basta allagamenti nei quartieri nord di Livorno” : “Risolvere i problemi idrogeologici cronici dei quartieri nord” di Livorno è quanto chiede il sindacato Spi Cgil dopo il nubifragio della notte scorsa, che ha colpito la città dalla serata di martedì alle ore successive causando allagamenti tra cui uno vicino al sottopasso di via Firenze” Spi-Cgil rivolge il suo appello al sindaco Luca Salvetti e alla Regione Toscana. “Il problema è cronico – afferma Roberto ...

Meteo : forte Maltempo DOMANI al sud - migliora al nord : Un vasto vortice di bassa pressione sta colpendo gran parte della penisola dove sta portando piogge diffuse e anche locali forti temporali. Le situazioni più critiche sono in Sicilia, dove si sta...

È allerta Maltempo in tutta Italia. Rischio nubifragi e temporali da Nord a Sud : Il maltempo continua a tormentare l’Italia. Per i prossimi giorni, si preannuncia allerta da Nord a Sud. Dopo aver flagellato il Nord-ovest e aver fatto due vittime in Piemonte, la perturbazione scende lungo la penisola e si allarga.Una fase di intenso maltempo con Rischio nubifragi su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Sardegna, quindi Toscana, Lazio e infine Sicilia. Scirocco con raffiche fino a 100 km/h.È allerta maltempo per ...

Maltempo Nord/Ovest : Po e Ticino in calo - ma si teme per nuove piogge : Situazione in miglioramento nel Nord/Ovest Italia, dove il Maltempo ha causato diversi danni. Al momento è rientrato l’allarme sullo stato dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di pioggia che ha interessato buona parte del Nord Italia. Dopo che ieri il Po aveva raggiunto il livello di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico al punto di rilevazione del Ponte della Becca, oggi è sceso in maniera considerevole: alle 15 era a ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte Maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Maltempo al Nord - Costa : "Tutela del territorio non più rinviabile" : I danni prodotti dal Maltempo in Piemonte e Liguria sono di triste attualità. Ci sono state anche delle vittime. La grande quantità d'acqua che si è abbattuta sulle due regioni ha creato dolore e problemi. Se l'uomo è quasi impotente rispetto alle dinamiche meteorologiche, molto lavoro si può fare sul fronte della tutela e della salvaguardia del territorio, per metterlo in sicurezza, con un'azione preventiva intelligente anche dal punto di ...

Salvati dai loro gatti : la storia di Claudio e Sabrina - vivi dopo il crollo della loro casa per il Maltempo nel nord Italia : «Mia moglie si è alzata dal letto perché Simba e Mosè, i nostri gatti, facevano rumore e ci hanno svegliati. Quando è andata a vedere, si è accorta che stavano giocando con un calcinaccio. Era appena caduto dal soffitto. È grazie a loro se siamo salvi». E’ quanto raccontato a “il Secolo XIX” da Claudio Piana, di Campo Ligure, che insieme alla moglie Sabrina Pellegrini, lunedì notte è dovuto fuggire dalla propria casa mentre «si ...

Alluvioni e Maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo - il Nord in ginocchio : un morto e 2 dispersi in Piemonte : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Il Maltempo non dà tregua e non lascia scampo, nel Nord Italia. Già ieri, Liguria, Piemonte e Lombardia erano sotto stretta osservazione, a causa delle forti e persistenti piogge, che avevano alzato pericolosomante i livelli dei torrenti e allagato strade e scantinati. In Piemonte, nelle province intorno ad Alessandria, il Maltempo ha fatto registrare 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti ...

Maltempo - 3 dispersi nell'Alessandrino. Ancora disagi al Nord. DIRETTA : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - disagi al Nord : frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

