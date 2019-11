Il cardinale Ruini apre a Salvini | Il dialogo con lui mi sembra doveroso

Fonte : agi

(Di domenica 3 novembre 2019) "Non condivido l'immagine tutta negativa diche viene proposta in alcuni ambienti. Penso che abbia notevoli prospettive davanti a sé; e che però abbia bisogno di maturare sotto vari aspetti. Ilcon lui mipertanto, anche se personalmente non lo conosco e quindi il mio discorso rimane un po' astratto. Sui migranti vale per, come per ciascuno di noi, la parola del Vangelo sull'amore del prossimo; senza per questo sottovalutare i problemi che oggi le migrazioni comportano". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex presidente della Cei Camillo. Sbaglia a baciare il rosario? "Il gesto può certamente apparire strumentale e urtare la nostra sensibilità. Non sarei sicuro però che sia soltanto una strumentalizzazione. Può essere anche una reazione al "politicamente corretto", e una maniera, pur poco felice, di affermare il ruolo ...

