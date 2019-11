Brexit Non ci sarà un secondo referendum sull’indipendenza in Scozia

I paesi dell’Unione Europea non sono riusciti a mettersi d’accordo sul rinvio di Brexit : se ne riparlerà la prossima settimana : Venerdì Michel Barnier, capo negoziatore dell’Unione Europea su Brexit, ha fatto sapere che i paesi membri non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla durata del rinvio da concedere al Regno Unito su Brexit. La decisione era attesa per oggi dopo

Brexit - Ue non decide sulla proroga oltre il 31 ottobre : I diplomatici Ue non prendono alcuna decisione perché aspettano l’esito del dibattito a Londra dove si parla di elezioni politiche prima di Natale. Si riuniscono di nuovo lunedì 28 ottobre

Brexit Non finirà mai : Questa è ancora solo la prima fase, e il nuovo rinvio comporterà nuove trattative ed estensioni: basta poco per trovarsi a parlare del 2025 o del 2030

Brexit - non ammesso il voto sull’accordo Johnson. Per il governo è corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

Non si scappa dal rinvio della Brexit : Ancora un rinvio della Brexit. A sera la prospettiva diventa concreta al Parlamento europeo, che giovedì a Strasburgo avrebbe dovuto votare sull’accordo siglato dal premier Boris Johnson con l’Ue, se fosse stato approvato a Londra. Invece no: non succederà. Alla conferenza dei presidenti dei gruppi con il capo negoziatore europeo sulla Brexit Michel Barnier, il timore diventa una certezza dopo che oggi a Westminster lo ...

Brexit - Bercow : “Camera dei Comuni non voterà l’accordo”. Altro stop di Westminster per Boris Johnson : La Camera dei Comuni non voterà lunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di Westminster, John Bercow, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato Bercow, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento ...

Il Parlamento britannico non voterà oggi l’accordo su Brexit : Lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico, John Bercow, ha deciso di non permettere una seconda votazione sull’accordo su Brexit trovato la scorsa settimana tra il governo britannico di Boris Johnson e i negoziatori europei. Bercow ha detto che

Borsa Tokyo - Nikkei chiude a +0 - 25% nonostante le incertezze su Brexit : Diffusi anche i dati della bilancia commerciale che mostrano a settembre un deficit di 123 miliardi di yen rispetto al surplus di un anno prima a causa del continuo calo delle esportazioni

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

Brexit - Johnson : rinvio non è soluzione : 21.35 Scrive ai deputati il premier britannico Johnson: ribadisce il no al rinvio Brexit oltre il 31 ottobre. E si dice convinto che neppure l'Ue lo voglia. Il presidente del Consiglio europeo, Tusk, "aspetta la lettera" di Johnson dopo che oggi il parlamento Gb ha rinviato il voto sull'accordo Londra-Ue a dopo il sì della legge attuativa dell'intesa Johnson riproporrà lunedì alla Camera dei Comuni il suo 'deal', non votato oggi, e presenterà ...

Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - governo battuto : ok all’emendamento che rinvia l’uscita. Johnson : “Non negozierò con l’Ue alcun rinvio. Noi fuori il 31 ottobre” : governo Johnson battuto sull’emendamento Letwin. La Camera dei Comuni ha approvato con 322 sì e 306 no la proposta di modifica presentata dall’ex Tory Oliver Letwin e appoggiata dalle opposizioni che chiede che anche in caso di approvazione dell’accordo raggiunto dal governo con Bruxelles l’uscita del Regno Unito dalla Ue sia rinviata a dopo il 31 ottobre, se entro quella data non sarà approvata dal Parlamento tutta la legislazione ...

Brexit - oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...