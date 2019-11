Renzi | avviso di sfratto a Conte | “Avanti fino al 2023 | con o senza di lui”

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) "Niente di personale, sia chiaro: a me sta a cuore l'Italia, non il futuro dell'avvocatoè stato il premier di una maggioranza che ha azzerato la crescita in Italia: per una serie di circostanze oggi si ritrova premier anche della maggioranza alternativa": una maggioranza che andrà avantial, Matteone è sicuro. Su chi sarà il presidente del Consiglio, tuttavia, lascia una porta aperta.

matteosalvinimi : ??Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto al gover… - LegaSalvini : #Salvini: Dopo 50 anni in Umbria possiamo mandare a casa la sinistra e al tempo stesso inviare un avviso di sfratto… - armanduplessis : Nuovo avviso di #Renzi al premier:'Questa maggioranza andrà avanti con o senza #Conte'. @ilmessaggeroit -