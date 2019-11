Le città più a rischio per il cambiamento climatico

Fonte : wired

(Di sabato 2 novembre 2019) Rio de Janeiro 35, Barcellona 30, Parigi 24, Venezia 21, Cape Town 20, Kinshasa 17, Calcutta 16. Potremmo continuare così, a snocciolare numeri, tanto più alti quanto sono maggiori i rischi ambientali che corrono lein giro per il mondo a causa del clima. Ma in realtà la fotografia più eloquente è racchiusa, ancora una volta, in poche parole: nessunaè al sicuro. I cambiamenti climatici mettono ail pianeta ovunque. A ribadirlo questa volta è la Carbon Disclouse Project (Cdp), una ong che si occupa di raccogliere e rendere pubblici i dati relativi all’impatto ambientale di aziende e organizzazioni, ma anche, al motto che non puoi gestire nulla se prima non lo misuri. E nel 2018 sono state più di 600 leche hanno condiviso i loro dati con il Cdp. Oltre 500 di queste hanno riportato le loro possibilità in materia di disastri ambientali quali ...

virginiaraggi : Maggiori risorse per strade, scuole, parchi e per l’assistenza ai più deboli: approvata una nuova variazione di bil… - matteosalvinimi : Il sindaco di Imola, una delle città più popolose governate dai 5 Stelle, si è dimesso, li ha mollati perché non vu… - RadioItalia : 'A Novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie e tu non sembri neanche più… -