Gasperini boccia la Var a chiamata | “Cosa posso vedere a 70 metri dall’azione?”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Gaspla Var a richiesta. Per quanto ci provi, la scia delle polemiche dopo Napoli-Atalantanon può evitarla. Lo segue anche nella conferenza stampa prima del match contro il Cagliari. “Ho sentito che si sta parlando del Var aper gli allenatori – dice il tecnico dei bergamaschi – Io non sono d’accordo: cosa, se sono a 70dall’azione? Così si alimentano discussioni: i due rigori per la Lazio due sabati fa per me non c’erano e per Inzaghi sì. Il Var su cosa dovrebbe intervenire? C’è bisogno di chiarezza”. L'articolola Var a: “Cosaa 70dall’azione?” ilNapolista.

napolista : A Gasperini la Var a richiesta non piace: 'Che possiamo vedere a 70 metri dall'azione?' -