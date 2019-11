Franco Antonello | figlio Alberto in coma dopo incidente Forse un colpo di

Alberto - il 19enne in coma dopo un tragico incidente - è il figlio di Franco Antonello - l’uomo che ha dedicato la vita al primogenito autistico : In un tragico incidente avvenuto durante il rientro da una festa di Halloween verificatosi a Musile di Piave (Venezia) è morta una ragazza di 18 anni, Giulia Zandarin. Ora si scopre che il giovane di 19 anni coinvolto dal sinistro e finito in coma è il figlio di Franco Antonello, l’imprenditore che ha praticamente dedicato la sua vita ad Andrea, l’altro figlio autistico. La loro storia ha ispirato la scrittura del romanzo ‘Se ti abbraccio non ...

Incidente d'auto - ragazzo in coma : il padre è Franco Antonello - ha ispirato il film di Salvatores : Lo schianto nel Veneziano, morta una ragazza di 18 anni. Alla guida Alberto Antonello, figlio dell'uomo che lasciò il lavoro per stare accanto all'altro figlio Andrea, autistico. La loro esperienza in 'Tutto il mio folle amore' presentato alla Mostra del cinema di Venezia