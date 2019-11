Charles Leclerc F1 | GP Usa 2019 | “Mi spiace per il quarto posto | ma il distacco è minimo

VIDEO F1 - GP Stati Uniti 2019 : Charles Leclerc si ferma nella FP3 per un problema tecnico : Momenti di apprensione nel corso della terza sessione di prove libere (clicca qui per la cronaca) del Gran Premio degli USA 2019. Charles Leclerc, intatti, è stato appiedato dalla sua SF90 per un problema che, si verrà a sapere successivamente, si trattava di una perdita d’olio. Andiamo a rivedere lo stop del pilota monegasco che ha perso tutta la sessione ma che potrà prendere il via regolarmente nelle qualifiche senza penalizzazioni ...

F1 - Risultato FP3 GP Usa 2019 : Verstappen e Vettel vicinissimi - Charles Leclerc fermo per un problema al motore! : Max Verstappen si conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio ...

F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica FP3. Max Verstappe precede Sebastian Vettel. Problemi per Charles Leclerc : Si è appena conclusa la FP3 del GP degli USA, valida per il Mondiale di F1: l’olandese della Red Bull Max Verstappen chiude davanti a tutti in 1:33.305, andando a precedere di 218 millesimi il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Terza piazza per il pilota della McLaren Lando Norris, staccato di 0.513. risultato E classifica FP3 GP USA 2019 DI F1 1) Max Verstappen (Red Bull) 1:33.305 2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.218 3) Lando Norris ...

Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore : Charles rischio penalità [VIDEO] : Problema al motore per Charles Leclerc nelle FP3 di Austin: il pilota Ferrari finisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la Ferrari. All’inizio delle FP3 Charles Leclerc ha riscontrato un Problema al motore che lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalla Ferrari del pilota monegasco che ha ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto”. VIDEOINTERVISTA Charles LELCERC PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per la supremazia in Ferrari. Separati da 6 punti - in palio il terzo posto mondiale : Lewis Hamilton si appresta a laurerarsi Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico deve conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend oppure deve sperare che Valtteri Bottas non vinca la gara. La tavola è apparecchiata per l’apoteosi del pilota della Mercedes che chiuderà la stagione davanti al compagno di squadra mentre in Ferrari si sta pensando al terzo posto nella classifica piloti. Il ...

FOTO Charlotte Siné - chi è la nuova fidanzata di Charles Leclerc? Monegasco Don Giovanni - lasciata Giada Gianni : Charles Leclerc sta disputando una buona stagione con la Ferrari, ha vinto due gare consecutive a Spa e a Monza (i suoi primi successi in carriera in F1) ed è esploso al volante della Ferrari anche se la convivenza con Sebastian Vettel ha dato qualche problema come ad esempio è successo in Russia. Il Monegasco ha concluso il recente GP del Messico al quarto posto dopo essere partito dalla pole position e ora cercherà di riscattarsi nel GP ...

F1 - GP USA 2019. Charles Leclerc : “Austin pista ideale per la Ferrari” : Non si ferma il circus. Dopo il GP del Messico, amaro per le Ferrari, si torna in pista in Nordamerica, precisamente ad Austin per il GP del Texas negli USA. A lanciare la carica è ovviamente Charles Leclerc che deve riscattare la delusione messicana. Nel terzultimo appuntamento iridato l’obiettivo è anche quello di rimandare la festa a Lewis Hamilton. Le parole del monegasco: “Gareggiare qui è fantastico. La città è bellissima e ...

F1 - Bernie Ecclestone su Charles Leclerc : “E’ molto bravo - ma commette ancora degli errori” : Bernie Ecclestone, con quasi 90 anni sulle spalle, conserva il proprio amore per la F1 e rientra nel club degli “interessati”. L’ex boss del Circus si è pronunciato su uno dei piloti in rampa di lancio, considerato da buona parte degli addetti ai lavori uno dei campioni del mondo del futuro. Ci si riferisce al ferrarista Charles Leclerc, autore di sette pole position quest’anno, vincitore a Spa e a Monza e sul podio in ...

