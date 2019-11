Scioperi | il 25 novembre disagi per gli aerei | pochi problemi per chi viaggia in treno

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) La giornata del 25 ottobre ha lasciato il segno con sensibiliper chi doveva mettersi in viaggio a cavallo di quella data. Glidel mese di, però, dovrebbero portarericondotti al minimo, sia fra i treni quanto tra gli. Lunedì 25 la data da segnare in calendarioè il mese del pieno autunno, in genere non particolarmente interessato da movimenti che esulano dai viaggi di lavoro, salvo che nei fine settimana per le sagre e per i musei aperti nelle grandi città. Vediamo ora il calendario degliprogrammati nel comparto aereo. Tutto tranquillo sino a sabato 9, quando si asterrà dal lavoro il personale della TECHNO SKY e quello degli Impianti di Controllo del Traffico Aereo (ATSEP) per 4 ore, con inizio alle 12:00 (rilevanza nazionale)....

