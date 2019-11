Prossime partite Milan | novembre 2019 | ciclo di ferro per i rossoneri

Calendario Milan ottobre - le Prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Calendario Milan ottobre - le Prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Napoli - benefit per gli abbonati per le Prossime due partite di Champions al San Paolo : Il Napoli lancia un ulteriore vantaggio per i suoi abbonati in vista delle prossime partite di Champions. La società scrive sul suo sito ufficiale che per le restanti gare della competizione che si giocheranno al San Paolo, ci saranno due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli abbonati. Gli abbonati potranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando. Per usufruirne dovranno caricare il ...