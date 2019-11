Oroscopo Simon & The Stars | 2-3 novembre | classifica a Vieni da me

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 1 novembre 2019)da me,& Thedel weekend (2-3) Nuovo appuntamento con ladell’di& The(weekend, 2-3) ada me, condotto da Caterina Balivo su Rai1. Al dodicesimo posto il segno della BILANCIA: sarà un fine settimana piuttosto complicata. Cielo poco affidabile per i single. Presto potrebbe nascere un vero sentimento. All’undicesimo posto il segno dell’ACQUARIO: devono prendersi un po’ di tempo loro stessi. Non si può lavorare sempre. La Luna è dalla loro parte. Al decimo posto il segno del LEONE: torna favorevole Venere quindi l’amore sarà di nuovo protagonista. Non devono lasciare che gli estranei li mettano in cattiva luce. Al nono posto il segno del CANCRO: vivranno un weekend sottotono. Il partner potrebber aver bisogno di loro. L’amore è più importante del ...

mondadoricola : Simon & the Stars brinda insieme al pubblico per l'uscita del libro 'L'Oroscopo 2020' Mondadori: - Elle_Italia : L'oroscopo Del Giovedì È L'oroscopo Di @simonandthestar l'astrologo più amato del web da oggi con noi ??… - mondadoricola : Simon & the Stars brinda insieme al pubblico per l'uscita del libro 'L'Oroscopo 2020' Mondadori: -