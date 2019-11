Memory – The origins of Alien | tutto quello che non sapete sulla genesi del film e del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019), 40 anni dopo. Maxenomorfo chi l’ha creativamente davvero partorito? Il documentarista Alexandre O.Philippe con– Theof(in questi giorni nelle sale del Trieste Science+Fiction Festival) offre un’osservazione trasversale, sinuosa e ipnoticapossibile origine del mito. Già, perché in questa atipica raccolta di testimonianze, di documenti d’archivio e supposizioni sull’, manca intanto, parecchio volontariamente, Ridley Scott. Mentre a farla da padroni sono Dan O’Bannon (ufficialmente sceneggiatore del) e H. R. Giger (il creatore della figuraa e del clamoroso inquietante chestburster). Di O’Bannon parla principalmente la vedova, Diane, che ricorda della fervida immaginazione grafica del marito mostrando bozzetti in cui si delinea ben prima degli anni settanta l’immagine diche diventerà il mostruoso protagonista del ...

