Manovra,Plastic tax su tappi e tetrapak

Dalle bottiglie alle buste dell'insalata. E' lunga la lista dei prodotti monouso su cui si applicherà latax da 1 euro al kg, come si legge nella relazione che accompagna la bozza della. Saranno tassate le vaschette per gli alimenti in polietilene, ildel latte o i contenitori dei detersivi, il polistirolo e pureed etichette dia. Quanto alle auto aziendali, restano le tasse sul 30% del valore per le 'ecologiche'.Per i veicoli inquinanti percentuale sale al 100%,per le altre al 60%.(Di venerdì 1 novembre 2019)