F 1 | Gp USA - Verstappen il più veloce nelle Libere 1

F1 - Risultato FP1 GP USA 2019 : Verstappen precede Vettel - ottima Ferrari sul passo. Leclerc prova le gomme 2020 : La prima sessione di prove libere del GP degli USA 2019 di F1 è andata agli archivi con la migliore prestazione dell’olandese Max Verstappen, capace di scendere con la sua Red Bull fino all’1:34.057. Segue, a 169 millesimi, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che ha preceduto il thailandese Alexander Albon (+0.259). Questi tre piloti sono stati gli unici a provare davvero un time-attack serio nel corso del turno, visto che il ...

Max Verstappen F1 - GP USA 2019 : “Se Lewis parla di me è perché gli sono entrato nel cervello” : Il nome più chiacchierato del mondo della Formula 1 dopo il caotico Gran Premio del Messico è quello dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Oltre ad un periodo di forma non certo esaltante da quando la stagione è ripresa a fine agosto, il talento orange è finito nell’occhio del ciclone per il suo comportamento nell’ultimo round, quando prima ha ignorato le basilari regole di sicurezza nella situazione dell’incidente ...

Formula 1 – Hamilton ‘annUSA’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...