Ettore Messina | Olimpia Milano-Barcellona 83-70 | “Mi congratulo con i miei giocatori e

Eurolega – Strepitosa rimonta dell’Olimpia Milano : il Barcellona piegato dal team di Ettore Messina : L’Olimpia Milano riesce nella rimonta: splendida vittoria contro il Barcellona nella sesta giornata di Eurolega L’Olimpia Milano continua ad ottenere successi in Eurolega: la squadra guidata da Ettore Messina ha trionfato anche oggi, contro Barcellona, riuscendo in una fantastica rimonta. Dopo due quarti sotto tono, l’Olimpia Milano è riuscita a reagire rimontando e regalando al pubblico di casa una splendida vittoria col ...

Eurolega – L’Olimpia Milano ribalta l’Alba Berlino : fantastico poker per la squadra di Ettore Messina : Che spettacolo l’Olimpia Milano: poker speciale in Eurolega per i ragazzi di Ettore Messina Ancora una vittoria in Eurolega per l’Olimpia Milano: i ragazzi di Ettore Messina hanno conquistato oggi un altro trionfo, battendo con un bella rimonta l’Alba Berlino in trasferta per 81-78. Decisivi sono stati Nedovic, rientrato la scorsa settimana da un’oerazione al menisco, con tre triple nell’ultimo quarto, Scola, ...

Basket - Eurolega. Le parole di Ettore Messina dopo la vittoria col Zalgiris Kaunas : “Faccio i complimenti ai miei giocatori per la vittoria. Mi è piaciuto Jeff Brooks” : MILANO – dopo la vittoria 85-81 della sua Olimpia Milano all’esordio casalingo in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, che ha sistemato la situazione a seguito della sconfitta della scorsa settimana in trasferta a Monaco di Baviera – contro il Bayern -, Ettore Messina ha analizzato la gara che ha portato “le scarpette rosse” ad avere ragione dei lituani al termine di una partita infinita: “Era importante ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...