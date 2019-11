Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Napoli-Atalanta è stato un caos, finita in un’atmosfera bollente. Il rigore non visto su Llorente, il gol di Ilicic arrivato trenta secondi dopol’azione continua senza che l’arbitro sanzioni, le proteste del Napoli che quasi si rifiuta di tornare a giocare.che cerca di placare gli animi e che dice a Giacomelli: “non ti viene il dubbio di andare a guardare?”. Poi l’espulsione. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ha portato con sé l’allenatore nello spogliatoio provando a calmare gli animi. Poi gli ha riferito che Giacomelli e i suoi assistenti lo aspettavano per parlare, avevano chiesto un. Nella stanza deputata all’incontro ci sono Giacomelli, i suoi assistenti, il quarto uomo e l’addetto al Var. È proprio lui “a disquisire a lungo”, scrive il quotidiano. Non si limita ad assistere, interviene e “stupisce”, che gli chiede: “Ma ...

napolista : CorSport: colloquio Ancelotti-arbitri, poi Carletto sbotta: «Banti, perché parli tu? L’arbitro è lui» Nel confront… -