Borse | Europa positiva con avvio era Lagarde in Bce A Piazza Affari Fca frena

Borse in rialzo. In Europa occhi puntati sull’indice Zew : Ottimismo sull’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana. Restano i dubbi gli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Borse - Tokyo chiude in netto rialzo. In Europa occhi sull’indice Zew : Dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana, gli investitori tornano a concentrarsi sugli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Fratello Borsellino : “Da Europa regalo alla mafia” : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Un regalo che neanche l’Italia aveva mai fatto alla mafia. Era una richiesta che la mafia aveva fatto col papello ma non era riuscita ad ottenerla, ora ci sono riusciti con l’Europa”. Così Salvatore Borsellino, Fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia nell’attentato di via D’Amelio, commenta all’AdnKronos la sentenza della sull’ergastolo ostativo. ...

Borse - Tokyo chiude in rialzo. Prevista apertura mista in Europa : Seduta all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo. Dopo il forte scivolone della vigilia, il listino nipponico ha aperto esitante, con il freno a mano tirato anche per effetto di un rafforzamento dello yen contro dollaro

Borse - Europa incerta in avvio. A Piazza Affari sale ancora il Banco Bpm - : Borse europee vicine alla parità dopo la débacle di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori tornano sulle obbligazioni e nei porti sicuri di Yen e Franco svizzero. Salgono le attese per un taglio dei tassi americani.

Borse - vola Mumbai (+4). In Europa prevista partenza debole : Borse asiatiche poco mosse al termine dell'ultima seduta della settimana. Gli investitori restano alla finestra in attesa di possibili sviluppi nelle trattative sul commercio tra Cina e Usa

L'Europa premia Napoli con le Borse di studio Erc - pioggia di milioni per quattro ricercatori : La bravura premia Napoli con ben quattro cospicue borse di studio assegnate dall?Erc-European Research Council ad altrettanti ricercatori che lavorano tra l?Istituto Italiano di...

Borse - avvio poco mosso per l’Europa. Produzione industriale tedesca giù del 4 - 2% : Le Borse del Vecchio Continente sono partite poco mosse nell'ultima seduta della settimana dopo i buoni rialzi della vigilia. Lo spread tra BTp/bund apre in leggero rialzo ma comunque si mantiene a livelli bassi, in area 153 punti base

Borse - Tokyo chiude invariata. Avvio poco mosso in Europa : La Borsa di Tokyo termina la seduta poco variata con gli investitori che attendono nuove indicazioni prima della ripresa