Aggiornate i vostri Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Lite | c’è la MIUI 11 in Italia

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 1 novembre 2019)7,Mi 9 e Mi 9ricevono anche inl'aggiornamento alla11. Siete curiosi di scoprire insieme quali sono le novità? L'articolo7 eMi 9 e Mi 9, c’è la11 inproviene da TuttoAndroid.

LagoPaolo : RT @disinformatico: Google non indicizzerà più i contenuti Flash. Aggiornate i vostri siti - LStefanetti : Google non indicizzerà più i contenuti Flash. Aggiornate i vostri siti - disinformatico : Google non indicizzerà più i contenuti Flash. Aggiornate i vostri siti -