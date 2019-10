Temptation Island | Ritorno di Fiamma per Una Coppia!

Temptation Island 2019 - confermato : Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme : Arriva la conferma ufficiale. A distanza di qualche mese dall'ultima edizione del programma di Canale 5 Temptation Island, sembrerebbe proprio che tra Andrea Filomena e Jessica Battistello sia tornato a fiorire l'amore.I due ragazzi, dopo tre mesi dalla loro ufficiale separazione all'interno del programma, hanno infatti comunicato tramite social di volerci riprovare. Dal canto suo, Andrea aveva sempre sostenuto che l'amore per la sua Jessica ...

Alessia Marcuzzi svela un curioso retroscena su Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “E’ stata Mara a convincermi a farlo!” Stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip. E in questa occasione verrà fatto vedere ai telespettatori il riassunto dei percorsi nei sentimenti fatto dalle varie coppie nel reality. Ovviamente alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha fatto una curiosa rivelazione su Mara Venier al ...

Temptation Island - Jessica Battistello ritorna con l'ex : 'Mi sei mancato come l'aria' : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme. Dopo l'esperienza negativa di Temptation Island, che aveva portato la coppia a lasciarsi definitivamente e senza margine di possibilità di un riavvicinamento, a sorpresa la coppia si è riconciliata. I due innamorati hanno annunciato ufficialmente il ritorno di fiamma postando uno scatto su Instagram. Dopo Temptation Island, Jessica e Andrea sono di nuovo una coppia Il ritorno di coppia ...

Temptation Island - Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme : ‘Mi sei mancato come l’aria’ : Clamoroso colpo di scena nel rocambolesco mondo di Temptation Island. Andrea Filomena e Jessica Battistello, tra i protagonisti dell’ultima edizione ‘nip’, sono tornati insieme dopo qualche mese di lontananza. Li avevamo lasciati separati quando, al falò di confronto, i due si erano detti addio sotto gli occhi di Filippo Bisciglia anche a causa dell’avvicinamento di Jessica al tentatore Alessandro Zarino, con cui però la ...

Temptation Island - Andrea e Jessica sono tornati insieme. Ma il web non ci sta : A circa 3 mesi di distanza dalla fine dell'ultima edizione di Temptation island, il format condotto da Filippo Bisciglia, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno deciso di riprovarci. I due avevano scelto di mettere in discussione la loro love-story partecipando al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset. E, in occasione del loro falò di confronto finale, avevano messo fine alla loro relazione, alla luce dell'avvicinamento che Jessica ...

Andrea Filomena e Jessica Battistello - 3 mesi dopo Temptation Island il colpo di scena : l’annuncio : Questa estate Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno partecipato alla versione ‘nip’ di Temptation Island 2019, quella condotta da Filippo Bisciglia. Ma il viaggio dei sentimenti in televisione della coppia, insieme da più di 2 anni si è presto chiuso. Nel corso della quarta puntata di Temptation, infatti, dopo aver rifiutato un primo falò di confronto, Jessica aveva accettato la seconda richiesta del fidanzato, finendo però col mettere un ...

Temptation Island - Andrea e Jessica sono tornati insieme : è ufficiale : Andrea Filomena e Jessica Battistello di Temptation Island sono tornati insieme A tre mesi dalla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. I due si erano mollati all’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia: Jessica aveva ammesso di non […] L'articolo Temptation Island, Andrea e Jessica sono tornati insieme: è ...

Nathaly Caldonazzo - dopo Temptation Island Vip beccata con il single (più giovane di lei di 21 anni) : Insieme a Pago e Serena Enardu, Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo sono usciti separati dal villaggio di Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti è finito male per la showgirl ex stella del Bagaglino e il suo compagno. Lei ha addirittura abbandonato il falò di confronto tanto era furiosa con Andrea, che al villaggio ha stretto un rapporto molto intimo con la single Zoe. Di recente, poi, la ex coppia è stata ospite di Maria De Filippi a ...

“Ora me la chiedono tutti”. Anna Pettinelli - la rivelazione dopo Temptation Island : La sua esperienza a ‘Temptation Island Vip’ è terminata da circa un mese ma Anna Pettinelli sembra ancora doversi riprendere da quello è stato un vero e proprio gioco al massacro. Il suo fidanzato, infatti, Stefano Macchi, durante la permanenza nell’Is Morus resort, ha avuto qualche piccolo sbandamento per una tentatrice, ma le cose alla fine sono tornate alla normalità. L’avventura nel programma è finita prima del previsto a causa della sua ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli : "Le ragazzine mi chiedono la maglia 'Bella patata'. Con Stefano ci cerchiamo di più" : Anna Pettinelli, protagonista dell'ultima stagione di 'Temtpation Island Vip', su Canale 5, ha raccontato, per la prima volta, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, i ricordi più emozionanti della partecipazione al programma assieme al fidanzato Stefano Marchi con cui ha ritrovato una stabilità sentimentale assai significativa: L’Italia si è divertita con me. Le ragazzine mi chiedono la maglia “Bella patata”. Se fai la commedia, ...

Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip : “La mia vita è un inferno” : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli gelosa di Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip, Stefano Macchi sarebbe corteggiatissimo. A confessarlo è stata Anna Pettinelli sulle pagine del settimanale Chi. La speaker radiofonica ha ammesso che sui social il compagno ha molte ammiratrici, sottolineando: “La mia vita è un inferno, ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram”. Anna Pettinelli ha raccontato che sui social ...

Temptation Island : Katia - Vittorio manca. Come sta e confessioni sull’ex : Temptation Island: Katia Fanelli, quanto manca Vittorio Collina. Come sta la ‘Fotonica’ e le confidenze sull’ex Nelle scorse ore Katia Fanelli, la ‘fotonica’ dell’ultima edizione di Temptation Island Nip, è tornata a parlare del suo ex fidanzato Vittorio Collina. La coppia, dopo aver partecipato al reality delle tentazioni di Canale 5, ha avuto un epilogo […] L'articolo Temptation Island: Katia, Vittorio ...

Programmi tv più visti sul web : X Factor - Temptation Island - L'aria che tira - Uomini e donne e Le Iene : In attesa dell'approdo di Fiorello su RaiPlay con Viva RaiPlay, a partire dal 4 novembre prossimo, Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo con alcuni interessanti dati riguardanti la televisione sul web. Ossia i prodotti televisivi fruiti dal pubblico attraverso pc, tablet o cellulare. Auditel, al via la pubblicazione dei dati digitali Tutto quello che c'è da sapere sui dati di ...

Temptation Island Vip 2 - Mila Suarez e i dubbi sull'aggressione ad Alex Belli e Delia Duran : Mila Suarez ha voluto dire la sua a proposito dell'aggressione che Alex Belli e la compagna Delia Duran, reduci dall'esperienza a Temptation Island Vip, avrebbero subito in circostanze ancora non del tutto chiare. Responsabile dello scontro sarebbe stato l'ex fidanzato dell'attuale compagna dell'attore, la quale si sarebbe dovuta recare al pronto soccorso per un polso slogato.Secondo l'ex concorrente del Grande Fratello, il racconto ...