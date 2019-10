Modena | pedofilo tenta di adescare bambini su Tik Tok | allarme in una scuola elementare

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Aun genitore ha denunciato l'escalation di messaggi arrivati sul cellulare del figlio, che frequenta la quartadell'istituto comprensivo. La dirigente scolastica ha chiesto a tutti i genitori di prestare la massima attenzione: “So che diversie ragazzini del mio istituto utilizzano Tik Tok”.

hemmingsecurity : RT @kiaracarta: Mentre qualcuno usa tik tok per guadagnare 5 euro, a Modena fanno presente che un pedofilo usava tik tok per contattare i r… - StylesDrug94 : RT @kiaracarta: Mentre qualcuno usa tik tok per guadagnare 5 euro, a Modena fanno presente che un pedofilo usava tik tok per contattare i r… - _smileyx : RT @kiaracarta: Mentre qualcuno usa tik tok per guadagnare 5 euro, a Modena fanno presente che un pedofilo usava tik tok per contattare i r… -