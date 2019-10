Intelligenza Artificiale | Internet degli Oggetti e robot per aiutare gli anziani soli | a

Starcraft - l'Intelligenza Artificiale di Google ha battuto tutti (o quasi) : Vinto il 99,8% degli avversari. Il successo dell'algoritmo di Deep Mind, azienda nelle mani del colosso del Web, rappresenta un nuovo passo in avanti per le future auto a guida autonoma o per i robot industriali

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Fold e cresce nell’Intelligenza artificiale : Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo “Fold” ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Robot e Intelligenza Artificiale - per l’89% degli italiani non potranno mai sostituire l’uomo : Coloro che già utilizzano le nuove tecnologie sono i più ottimisti rispetto a chi le conosce meno. Ecco i risultati del secondo rapporto Aidp-Lablaw 2019 a cura di Doxa su ‘Robot, Intelligenza artificiale e lavoro‘ in Italia, che si presenta, a Roma, presso il Cnel. Per il 94% del campione, l’utilizzo dei Robot e dell’Ia ha portato a scoperte e risultati un tempo impensabili, per l’89% è necessario per svolgere le attività ...

Quattroruote Professional - Ide - l'Intelligenza Artificiale valuta i sinistri : Da tempo, le assicurazioni hanno iniziato a sperimentare nuove soluzioni per automatizzare i processi di gestione dei sinistri con l'obiettivo di semplificare le procedure e ottimizzare i costi. Per questo Quattroruote Professional, insieme ai partner IBM e Gft Italia, ha presentato Ide, un nuovo servizio di valutazione dei sinistri basato sull'intelligenza artificiale.Preventivi di riparazione in tempo reale. Acronimo di Intelligent Damage ...

Trasformazione tecnologica : gli impatti dell’Intelligenza Artificiale e della Blockchain : Il 23% delle fonti analizzate sostiene che l’Intelligenza Artificiale avrà un impatto notevole a livello di risorse, ad esempio riducendo l’errore umano, gli infortuni sul lavoro e aumentando la produttività: molti compiti fisici verranno sostituiti dai robot e dalle macchine intelligenti, creando i cosiddetti lavori “aumentati”. Anche la Blockchain impatterà le risorse in maniera importante (13% delle fonti analizzate), permettendo di tracciare ...

Assicurazioni : Thomas Buberl di Axa vorrebbe ricorrere all'Intelligenza Artificiale : Le Assicurazioni prossimamente potrebbero essere legate all'Intelligenza Artificiale. Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa, in una recente intervista rilasciata al Financial Times, ha annunciato che presto entrerà in concorrenza con i colossi del web. Già da un po' di tempo si parla delle intenzioni di multinazionali come Google e Amazon di lanciarsi nel settore assicurativo per introdurre dei progetti volti a digitalizzare l'intero ...

Google addestra l’Intelligenza Artificiale per “sentire” gli odori : Grazie a microfoni e telecamere, l’Intelligenza Artificiale è diventata brava a “vedere” e “ascoltare”. Continua però a mancarle il senso dell’olfatto. I ricercatori di Google Brain stanno cercando di sviluppare una rete neurale che aiuti l’Intelligenza Artificiale a identificare le caratteristiche olfattive di una molecola. Il problema non riguarda solo l’IA: gli scienziati possono osservare la ...

Festival della Scienza : da Leonardo all’Intelligenza artificiale : Saranno lo scienziato Lorenzo Rosasco, il geologo Mario Tozzi e il cantante Lorenzo Baglioni a inaugurare, giovedì prossimo, la 17/a edizione del Festival della Scienza di Genova che quest’anno spazia da Leonardo all’intelligenza artificiale ed e’ dedicata agli ‘elementi’. Sono 280 gli appuntamenti: 144 conferenze, 85 laboratori dedicati ai più giovani, 25 mostre, 10 spettacoli e 16 eventi speciali. Gli ospiti ...

Astrofisiche - innovatrici ed esperte di Intelligenza Artificiale : a Pisa arriva “La scienza delle ragazze” : L’astrofisica Sandra Savaglio, l’esperta di data mining Fosca Giannotti, le docenti Chiara Bodei e Nicoletta De Francesco: scienziate, esperte di fisica e informatica, saranno le protagoniste del primo appuntamento con “La scienza delle ragazze“, venerdì 25 ottobre alle 15.30 nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, con ingresso libero. Un incontro organizzato dall’Università di Pisa, col patrocinio del Comune di Pisa, per promuovere ...

L'Intelligenza Artificiale è un male per i più poveri : Miliardi di euro investiti in intelligenza artificiale stanno inficiando la qualità di vita di milioni di persone, soprattutto quelle a basso reddito. E' quanto emerge da una serie di articoli del Guardian, che mette in luce gli effetti di quella che appare sempre più come una “distopia digitale”, cercando di capire “come i nostri governi si stanno servendo dei poteri delL'intelligenza artificiale per colpire i più vulnerabili”. “Il ...

È piuttosto semplice imbrogliare un'Intelligenza artificiale : È sufficiente modificare un pixel, aggiungere un adesivo o trasmettere un suono imprevisto per imbrogliare un'intelligenza artificiale. Eppure le tecnologie basate sul machine learning, capaci quindi di apprendere da sole le regole che dovranno rispettare, sono considerate il futuro dell'evoluzione tecnologica. Se non il presente, dove già sbrigano compiti di estrema delicatezza come la verifica della solvibilità di un cliente bancario o la ...

Intelligenza ARTIFICIALE/ Il profumo di una rosa dividerà uomini e robot : Si dice che con l'INTELLIGENZA artificiali avremo macchine uguali se non superiori all'uomo. Non la pensa così il fisico Federico Faggin

Thomas Siebel : “Senza Intelligenza Artificiale impossibile competere. L’Italia deve investire di più” : Il fondatore di C3.ai: «Enel è un’eccellenza hi-tech. Ma molte aziende devono accelerare o finiranno per essere comprate»