Da «In alto mare» di Loredana Bertè a «My Sweet Lord» di George Harrison | le canzoni

Abandon Ship : l'ispirata avventura fantasy in alto mare per PC esce dall'accesso anticipato : Abandon Ship, il titolo navale simile a FTL dello sviluppatore Fireblade Software, è uscito dall'accesso anticipato su PC.Abandon Ship vi metterà nei panni di un capitano in un'avventura fantasy di esplorazione, azione e grandi mostruosità tentacolari in alto mare. L'esperienza combina combattimenti in tempo reale simili a FTL (anche se con navi reali invece di navi spaziali) ed esplorazione nautica ricca di narrativa, che ricorda da lontano ...

Mare caraibico a Mondello e Lampedusa e spiagge prese d’assalto il 19 ottobre : Mare caraibico, sole e caldo il 19 ottobre. Si è presentato così Mondello questa mattina alle centinaia di visitatori che hanno preso d’assalto la spiaggia. Sembrava una tipica giornata d’inizio estate stamattina a Mondello, borgata marinara di Palermo, quando l’autunno è già entrato da un mese. Invece turisti e palermitani hanno approfittato del bel tempo per concedersi un altro scampolo di estate che sembra non voglia ...

Gazzetta : in alto mare i rinnovi di Mertens e Callejon (tentati dalla Cina) : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Secondo numerosi sviluppatori HarmonyOS è ancora in alto mare : Huawei ha annunciato HarmonyOS il mese scorso vantandosi di essere alla pari con il sistema operativo di Google, tuttavia deve risolvere il problema della disponibilità delle app. Secondo i rapporti di molti sviluppatori cinesi che lo stanno testando, questo software è tutt'altro che pronto e riferiscono che al momento non è nemmeno in grado di compilare correttamente la propria app dimostrativa. L'articolo Secondo numerosi sviluppatori ...

Ambra e Marco - Matrimonio a Prima Vista : la coppia è in alto mare : Ambra e Marco a Matrimonio a Prima Vista, terza puntata: la coppia è in alto mare Sono sempre in alto mare Ambra e Marco. La coppia, protagonista del programma Matrimonio a Prima Vista, continua a non trovare i giusti ‘incastri’ per far decollare la relazione. I freni sono quasi tutti della ragazza, che anche nella […] L'articolo Ambra e Marco, Matrimonio a Prima Vista: la coppia è in alto mare proviene da Gossip e Tv.

alto mare 2 su Netflix a novembre - con nuovi personaggi e misteri sul transatlantico : Ha debuttato solo la scorsa primavera sulla piattaforma, ma quest'autunno tornerà già con la sua seconda stagione: è prevista il 22 novembre l'uscita di Alto Mare 2 su Netflix, con un nuovo capitolo del giallo spagnolo all'insegna di delitti e misteri da risolvere. Questa originale serie Netflix prodotta in Spagna rappresenta uno dei tanti format iberici su cui la piattaforma ha deciso di investire negli ultimi tempi, approfittando della fase ...

Disertata la gara di appalto per i lavori nello studio tv - Di Mare e Fialdini costretti a rimandare la partenza : Quando la necessità primaria è risparmiare sulle spese può accadere che anche la Rai veda Disertata una gara di appalto e sia costretta a far slittare di qualche giorno (una settimana?) due programmi nuovi, già annunciati dagli spot affidati uno a Franco Di Mare (“Frontiere”) e l’altro a Francesca Fialdini (il domenicale “A ruota libera”). Ma spese da risparmiare a parte, esiste il forte sospetto che qualcuno abbia un po’ dormito e abbia ...

**Migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

Paura Cagliari - bambina di tre anni finisce in alto mare a bordo del materassino : Una bambina di tre anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere finita al largo mentre era a bordo di un materassino gonfiabile. La bimba, però, non era sola: con lei anche un bagnino che aveva tentato – senza successo – di portarla in salvo. L'episodio, che poteva avere un finale ben diverso, è accaduto a Cagliari, al largo della costa di Quartu Sant'Elena, nel Golfo degli Angeli. La bambina, di nazionalità cinese, era a bordo del suo ...