Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Atomi, elettroni, buchi neri, onde gravitazionali, riflessione e rifrazione. Tutto a misura di bambino. Si chiama “Baby scienziati” ed è la serie dicartonati rivolta ai piccolissimi che negli Stati Uniti èta un fenomeno editoriale, sbarcata anche in Italia edita da Il Castoro. Tutto nasce dall’idea e dalla passione per la divulgazione scientifica di, ricercatore di Fisica matematica presso la University of Technology e il Centre for Quantum Software and Information di Sidney. 37 anni, padre di 4 figli,riesce a raccontare ai, grazie a illustrazioni colorate e a semplici spiegazioni, le idee più complesse alla base dellamoderna. Negli Usa ha venduto oltre 200 mila copie. Tra i suoi fan anche Mark Zuckerberg. In occasione dell’uscita in Italia di Fisica Quantistica e Ottica fisica, due volumi che si aggiungono a Relatività generale ...

SkyTG24 : Chris Ferrie e i libri per bambini: così la scienza diventa una fiaba - FerrazzoliMarco : RT @StampaCnr: #1novemvre per #MateraEvents... 'Non è mai troppo presto...l'inatteso incontro dei #bambini con la grande #scienza!' Lezioni… - Carmela_oltre : RT @Radio3scienza: Fisica quantistica. Relatività generale. Ottica fisica. Ingegneria spaziale. Ci sono limiti a quel che puoi trattare in… -