Xbox Console Streaming | Microsoft inizia la fase di test su dispositivi Android

Xbox Scarlett : confermata la compatibilità di tutti i controller Xbox One con la nuova console di Microsoft : Manca ancora un anno all'arrivo delle next-gen di Microsoft e Sony ma, nonostante questo, in rete continuano a spuntare delle interessanti informazioni sulle nuove macchine.Xbox Scarlett è stata confermata in arrivo per le vacanza natalizie del 2020 la scorsa estate, mentre Sony ha comunicato poco fa lo stesso periodo di uscita per PS5, svelando numerose caratteristiche.Ora è Microsoft a fornire qualche dettaglio in più, confermando la piena ...

PS5 e Xbox Scarlett : Digital Foundry ci mostra in un video le potenzialità delle console next-gen con un PC dalle prestazioni simili : PS5 e Xbox Scarlett arriveranno alla fine del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa per queste console, soprattutto dopo le numerose informazioni che hanno invaso la rete nelle ultime settimane.Le next-gen di Sony e Microsoft avranno caratteristiche simili, con CPU Zen 2 e una GPU con architettura Navi. Ora, Digital Foundry ha deciso di fornire ai giocatori in attesa un primo assaggio delle potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett, ...

Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett - ma sarà difficile vedere la differenza con l'attuale generazione di console : Uno dei fondatori di Devolver Digital, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di essere entusiasta del lancio di PlayStation 5 e Xbox Project Scarlett nel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è ...

Xbox One ha venduto 46 - 9 milioni di console? : Lentamente ci avviciniamo alla fine di questa generazione di console, con Xbox Scarlett e PS5 in arrivo alla fine del prossimo anno. Quindi sembrerebbe arrivato il momento di tirare le somme per capire quanto hanno venduto le ammiraglie di Microsoft, Sony e Nintendo.Mentre i dati su PS4 e Switch sono ben noti, quelli di Xbox One rimangono un mistero. Tuttavia, un interessante servizio di CNBC potrebbe aver svelato il numero di Xbox One vendute. ...

Xbox Scarlett sarà retrocompatibile con i giochi di tutte le console Xbox : Si scrive Xbox Scarlett, si legge futuro del gaming. Almeno sul fronte Microsoft, che nel corso delle festività natalizie del 2020 porterà sul mercato la sua interpretazione della next-gen con una console chiamata inevitabilmente a scontrarsi con PlayStation 5 - per cui è da poco stato confermato lo stesso periodo di uscita della rivale. Una console che, considerate le premesse, può e deve far dimenticare all'utenza i primi difficili anni della ...

Xbox Scarlett - ecco quanto potrebbe costare la prossima console di Microsoft : I giocatori stanno aspettando con molta ansia le notizie riguardanti le prossime console di Microsoft e Sony, rispettivamente Xbox Scarlett e PlayStation 5. Attualmente, tutte le indiscrezioni trapelate in questo periodo non sono ufficiali, soprattutto per quanto riguarda la questione del prezzo.quanto potrebbe costare Xbox Scarlett? Stando a quando trapelato in questi mesi, il costo della console di Microsoft potrebbe aggirarsi intorno ai 400 ...