Sherlock Holmes e Star Wars | Jedi Starfighter tra i Games With Gold di novembre per Xbox

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Con un po' di ritardo, Microsoft ha svelato quali saranno i giochi disponibili a titolo gratuito sull'Livedi. Sebbene i titoli non siano così avvincenti, ce ne sono un paio che potrebbero interessare.Visto che: Fallen Order uscirà il 15, per spezzare la monotonia dell'attesa potrete provare dal 1° al 15fighter, titolo originariamente pubblicato pernel 2002.Invece, per tutto il mese, sarete in grado di giocare all'avventura misteriosa diand the Devil's Daughter. Dal 16 al 15 dicembre sarà disponibile lo sparatutto a scorrimento orizzontale The Final Station, mentre dal 16 al 30, su360, sarete in grado di provare gratuitamente Joy Ride Turbo, il sequel di Kinect Joy Ride.Leggi altro...

