Robot e Intelligenza artificiale | per l’89% degli italiani non potranno mai sostituire

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Coloro che già utilizzano le nuove tecnologie sono i più ottimisti rispetto a chi le conosce meno. Ecco i risultati del secondo rapporto Aidp-Lablaw 2019 a cura di Doxa su ‘e lavoro‘ in Italia, che si presenta, a Roma, presso il Cnel. Per il 94% del campione, l’utilizzo deie dell’Ia ha portato a scoperte e risultati un tempo impensabili, perè necessario per svolgere le attività troppo faticose e pericolose per l’uomo e non potrà maicompletamente l’intervento dell’uomo. Contribuisce, poi, a migliorare il benessere e la qualità della vita (87%). Per il 92%, tuttavia, per cogliere tutte le opportunità è necessario lo sviluppo di nuove leggi e normative capaci di regolamentare la materia. Per contro, invece, per il 70% provocherà la perdita di molti posti di lavoro e per il 50% rischia di portare al predominio delle ...

