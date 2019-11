Gli 88 Migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Taranto questa mattina : Gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye sono sbarcati questa mattina a Taranto, in Puglia. La nave era stata otto giorni in attesa che le fosse comunicato un porto sicuro in cui attraccare,

Tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 Migranti sono stati salvati da un mercantile italiano a largo della Libia - dice Alarm Phone : Alarm Phone, un call center per segnalare emergenze in mare gestito dalla ong Watchformed, dice che tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 migranti sono stati salvati dal mercantile italiano Asso Trenta a largo della Libia. Alarm Phone, che ha

Migranti : Lamorgese - l’invasione non c'è e i rimpatri sono in aumento : Il ministro dell’Interno smentisce gli allarmi su una «invasione» di Migranti: solo 9.600 sbarchi nel 2019 rispetto ai 22mila dell’anno prima. Aumenta l’attività di rimpatrio

Migranti - Msf : “Le modifiche all’accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

La Ocean Viking sbarca a Pozzallo - ma ci sono altri 105 Migranti bloccati in mare : La nave ha attraccato nel porto in provincia di Ragusa: delle 104 persone a bordo, 70 verranno ricollocate in Francia e...

Migranti - sono loro ad aiutarci a casa nostra (ma non solo) : Per l'Italia e per tutta l'Europa, l'ultimo anno è stato difficile per l'immigrazione. Sbarchi – e diritti – in calo drastico per la politica dei porti chiusi. Ciononostante gli stranieri residenti nel Bel Paese ci hanno ancora una volta aiutato 'a casa nostra'. Non solo, ci hanno pensato da soli ad aiutare chi è rimasto 'a casa loro'. I dati aggiornati del contributo economico, sociale, culturale ed umano dei Migranti residenti in ...

Il dramma dei 39 Migranti morti nel tir : “Volevano fuggire - ci sono impronte di mani insanguinate” : La polizia inglese continua a far trapelare nuovi dettagli sulla morte dei 39 migranti, trovati cadavere nella cella frigo di un camion a Grays, a est di Londra. Secondo le ultime informazioni, avrebbero provato a fuggire, dal momento che sono state trovate impronte di mani insanguinate vicino alla maniglia della porta del container: "Erano nudi o con pochissimo addosso".Continua a leggere

Migranti - il trafficante “Bija” che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Trovati 39 cadaveri in un camion a est di Londra : forse sono Migranti Video| Foto : Si tratterebbe di migranti: il mezzo proveniva dalla Bulgaria. Tra le persone morte c’è anche un adolescente. Alla guida c’era un 25enne dell’Irlanda del Nord

Migranti - nuovi sbarchi sulle coste del Salento : intercettata barca a vela con 50 persone a bordo - ci sono anche 19 minori : In Salento continuano gli sbarchi di Migranti. Intorno alle 6 di lunedì, una barca a vela con a bordo 50 persone, tra le quali si contano anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati, è stata intercettata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i due scafisti, anche loro a bordo del mezzo, sono stati individuati dalle forze ...

Salento - sbarcano 81 Migranti : molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan : A Otranto e Santa Maria di Leuca nottata si barchi: a bordo anche tre bambini. Gli stranieri erano in stato di ipotermia e stanchi a causa del lungo viaggio in mare durato diversi giorni

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...

Migranti - l'emergenza che non c'è : solo per il 7% sono richiedenti asilo - flussi in calo : Calano i permessi di soggiorno e le acquisizioni di cittadinanza, mentre un richiedente asilo su 10 non ha rinnovato la...