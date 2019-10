L’app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi e

L’applicazione Benessere digitale di Google sta per diventare più intelligente : Il data mining della futura versione dell'app Benessere digitale di Google mostra l'arrivo della funzione programmazione e pausa L'articolo L’applicazione Benessere digitale di Google sta per diventare più intelligente proviene da TuttoAndroid.

Google Maps cura in maniera migliore L’appetito dei propri utenti : debuttano tre nuovi elenchi : Debutta nelle città di Chicago, Los Angeles e New York un nuovo elenco di Google Maps, Local Favorites L'articolo Google Maps cura in maniera migliore l’appetito dei propri utenti: debuttano tre nuovi elenchi proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Home si aggiorna e anticipa alcune novità in arrivo : Il team dell'app Google Home ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione dedicata ai dispositivi Android, portandola alla release 2.14.50 L'articolo L’app Google Home si aggiorna e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

L’editor per la modifica degli screenshot delL’app Google si rinnova : ora è bello e funzionale : Nel febbraio 2018 un editor di foto fu integrato in una versione beta della Ricerca Google e dopo un anno e mezzo di silenzio questa funzionalità è riemersa con un'interfaccia utente rinnovata che ora è disponibile nella versione stabile dell'App Google con una barra in basso che include uno strumento di modifica e i pulsanti per il foglio di condivisione, Google Lens e un suggerimento di condivisione. L'articolo L’editor per la modifica ...

Google sta testando dei video tutorial all’interno delL’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...

Google Play Music verso il tramonto : ora L’app YouTube promuove YouTube Music : YouTube Music è il servizio di streaming audio di Google ma, nonostante ciò, moltissimi utenti continuano ad utilizzare l’applicazione YouTube per ascoltare i propri brani preferiti, ovviamente sotto forma di video. In queste ore pare che Google abbia attivato una simpatica funzione all’interno dell’app YouTube pensata per funzionare a stretto contatto con YouTube Music. Nello specifico, mentre si guarda un video Musicale su ...

L’app Google beta ottimizza e mette in evidenza la scheda “Raccolte” : L’App Google offre la possibilità di salvare collegamenti, immagini e luoghi trovati tramite la Ricerca. Un aggiornamento in corso da ieri su Android riprogetta l’interfaccia e porta la funzionalità Raccolte in primo piano nella barra in basso. La pagina Raccolte era precedentemente accessibile dalla scheda Altro nella barra inferiore dell’App Google mentre ora è la quarta scheda nella barra in basso per alcuni utenti, la quale ...

L’app Recorder dei Google Pixel 4 riceve un inatteso aggiornamento - mentre spuntano gli sfondi live (download) : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di alcune app attese al debutto sui Google Pixel 4 finite in rete con tanto di file APK disponibili per il download. Secondo quanto si apprende dai colleghi di XDA, in maniera un po’ inaspettata dal momento che, di fatto, non è ancora stata rilasciata, una di queste app ha ricevuto un aggiornamento tramite il Play Store. Si tratta di Recorder, app che consente di registrare l’audio catturato dai ...

L’app di Instagram è stata cancellata da Google Play : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) L’app Instagram per Android è stata momentaneamente cancellata da Google Play ossia il mercato di contenuti per smartphone e tablet con il sistema operativo del robottino verde. Basta una rapida ricerca e, almeno al momento della stesura di questo articolo, oggi 24 settembre non si trova traccia dell’applicativo. Paradossalmente, però, rimangono a disposizione gli altri software ...

Ecco le novità attualmente in sperimentazione nelL’app Google : L'App Google include numerosi servizi diversi, quindi vale la pena fare un riepilogo degli ultimi sviluppi presenti nelle più recenti versioni dell'APK che riguardano alcune modifiche ai widget di ricerca e al widget At a Glance, Discover, Podcasts, e la condivisione di Google Foto tramite Google Assistant. L'articolo Ecco le novità attualmente in sperimentazione nell’App Google proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura arriva nelL’app Google e in Google Assistant : partito il roll out via server : Sono giorni di grandi novità per le applicazioni di Google questi e ora è giunto il turno dell'app Google e relativo Google Assistant, che stanno vedendo l'arrivo della Modalità scura. L'articolo La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.

NelL’app Google Home per Android arriva il tasto per videochiamare casa : Il pulsante Call Home, disponibile da qualche giorno sull'app Google Home per iOS, è arrivato pure su quella Android e, se selezionato, avvia l'app Google Duo L'articolo Nell’app Google Home per Android arriva il tasto per videochiamare casa proviene da TuttoAndroid.

Ecco Google Pixel Themes - L’app per personalizzare Android 10 e i Google Pixel 4 : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto finale di Google Pixel Themes, l'applicazione che permetterà di personalizzare i Google Pixel 4. L'articolo Ecco Google Pixel Themes, l’app per personalizzare Android 10 e i Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.