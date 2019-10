“Il calcio è uno e il mondo della disabilità ne deve far parte con la stessa dignità” In

De Siervo concorda con De Laurentiis : “Il calcio paga il 70% delle tasse anche per gli altri sport” : L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto a “Radio Punto Nuovo” alle dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis in merito che aveva detto “Noi manteniamo non solo la serie B e la serie C ma tutto lo sport italiano” e sulla necessità di separazione dei club di seria A dalla Figc «Dice tre cose vere: la prima è che il mondo del calcio italiano paga una grossa percentuale – circa 70% – delle tasse al ...

Sampdoria-Roma - Ronaldo Vieira duro sui social : “Il calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO] : Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità ...

Velasco : “Il calcio è Brad Pitt - la pallavolo un comune mortale” : Su Repubblica Torino le dichiarazioni del direttore tecnico del settore giovanile della pallavolo maschile Julio Velasco. Il tecnico ha parlato ieri in occasione dell’incontro con gli allenatori e i dirigenti piemontesi organizzato dalla Fipav regionale. “La situazione non è negativa a livello di nazionali giovanili. Ma se non ci diamo una mossa la pallavolo maschile rischia di diventare un’appendice del femminile, che ha la stessa ...

Calcio - Monte Mario - Visconti (FdI) “Il rispetto per il Tricolore riparta dai campionati dilettantistici” : “Un Tricolore sugli spalti che sventola per 90 minuti, nella curva Rossoverde del Monte Mario, perché lo spettacolo al quale, da tifosi, prima che da uomini e donne di sport, abbiamo dovuto assistere ieri, nel vedere la nostra Nazionale senza la bandiera Italiana sulla maglia, è una vergogna che non deve essere mai più replicata. -lo afferma il Presidente del Monte Mario Marco Visconti, già Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato ...

Baresi : “Il Milan di Sacchi praticava un nuovo calcio. Eravamo curiosi” : Il Corriere del Veneto intervista Franco Baresi, protagonista del Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi che, trent’anni fa, conquistò a Barcellona la prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi. Insieme a lui, in squadra, c’erano Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costacurta, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit e Ancelotti. Tutti nomi di spessore, campioni. “Furono anni intensi. Abbiamo fatto epoca non tanto per aver ...

Agnelli ammonisce : “Il calcio interessa poco ai nostri figli - serve un cambiamento” : Il presidente della Juventus, nel suo discprso a Londra alla Leadres Week, ha parlato del futuro del calcio e di come la minaccia venga rappresentata dai videogiochi Agnelli indica la strada del cambiamento per non trovarsi a difendere un sistema che rappresenta già adesso il passato. La redazione di “Libero” evidenzia: “Quando Andrea Agnelli ha nominato i videogiochi alla Leaders Week di Londra, magari avrà suscitato ...

La rassegna stampa di martedì 8 ottobre – Le prime pagine di calcio : “Il Diavolo veste Pioli” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Situazione sempre più delicata in casa Milan, il club rossonero ha deciso per l’esonero dell’allenatore Giampaolo dopo un inizio non entusiasmante, il ribaltone in panchina ha l’obiettivo di dare una scossa per provare a ...

“Il calcio non è sport da signorine!” - Petrachi fa dietrofront : “Chiedo scusa alle donne” : “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia – ed è sempre stato – uno sport fisico e di contatto. Il calcio è di tutti e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra ...

Petrachi - la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma : “Il calcio non è da signorine? Pensiero primitivo” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

“Il calcio non è un gioco da signorine” - Carolina Morace difende Petrachi : “lo direi anche io se…” : Carolina Morace dalla parte di Petrachi: l’ex calciatrice difende il direttore sportivo della Roma Nelle ultimeore non si fa altro che parlare della fraser di Gianluca Petrachi che, commentando un episodio durante Roma-Cagliari ha affermato “il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Questa affermazione ha creato un po’ di scalpore, ma c’è ...

Mertens : “Il calcio in Italia è una bellissima malattia” : Dries Mertens ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il belga ha detto: “Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni mi sento napoletano. Ho tanti amici qui, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come lo fanno i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere ...

VIDEO Calcio - Antonio Conte : “Il Barcellona è forte anche senza Lionel Messi” : Vigilia di Champions League in casa Inter: Antonio Conte ha parlato come di consueto in conferenza stampa al Camp Nou, a poche ore dal big match in casa del Barcellona. Tiene banco la possibile assenza di Lionel Messi, ma il tecnico nerazzurro è lapidario: “Con o senza l’argentino cambia poco”. LA VIDEOINTERVISTA AD Antonio Conte roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Udinese-Bologna - Tudor : “Il calcio non è questione di vita o di morte”. Indicazioni importanti su Lasagna : “Gara decisiva? E’ importante ma il calcio non è questione di vita o di morte“. Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, evita di caricare troppo la sfida di domani contro il Bologna. I friulani, dopo la vittoria all’esordio col Milan, hanno raccolto tre sconfitte e un pari. A preoccupare è il dato in attacco: zero gol segnati nelle ultime tre gare. “In fase difensiva siamo tra il sesto e il settimo posto per ...

Ancelotti in conferenza : “Il calcio è questo e avremmo meritato di vincere” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza dopo la sconfitta contro il Cagliari “C’è dispiacere per un partita che era stata giocata bene e si meritava di vincere. Il calcio è questo e avremmo meritato di vincere. Di più non avremmo potuto fare. Abbiamo trovato delle difficoltà a trovare spazio nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni”. Sulla posizione di Lozano? “E’ ...