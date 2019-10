“Fortunata…” | dicono le fan Alessio Boni | è lei la sua compagna

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La serie televisiva ‘La strada di casa’ è giunto alla terza stagione ed è un gran successo. Il grande protagonista, l’attore, è però finito al centro dell’attenzione perché in questi giorni è in giro nelle librerie italiane per la presentazione del libro della sua. Lei si chiama Nina Verdelli ed è una giornalista. La relazione tra i due non è comunque iniziata da poco. Sono ormai una coppia consolidata da due anni, quindi dal 2017. A svelare per primi la nascita della loro love story era stato il settimanale ‘Vero’, visto che néné Nina avevano annunciato sui social alcuna notizia in merito. Non amano molto mostrarsi e preferiscono vivere il loro legame a telecamere spente. Ma l’amore dell’attore nei confronti della donna è molto forte. E le sue fan ritengono che Nina sia davvero fortunata ad avere un uomo del ...

Saraunavventura : Sono ormai 5 anni che “lavoro” tra ripetizioni, inventari, cameriera a chiamata. Quando i miei coetanei mi dicono “… - lily_218 : Oggi sono stata molto fortunata per vedere un'uccello che dicono abita particolarmente ad Ortigia... non so come si… - francesca_grc : @SoloMilan68 Immagino. Ogni dolore é a sé, non si possono fare paragoni. A volte mi dicono che io sia stata fortuna… -