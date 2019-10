De Luca a Salvini | “Quando parli della Campania | devi alzarti in piedi E se insisti

Selvaggia Lucarelli : 'Delusi dalla sinistra votano Salvini? Questa storia ha rotto i c...' : Che si tratta di sondaggi o di elezioni, negli ultimi tempi, c'è un dato che continua a perpetuarsi: la Lega primo partito. Il Carroccio resta stabilmente oltre il 30% e questo apre dibattiti sulla natura di un successo che, negli ultimi anni, ha avuto un grande protagonista: Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno catalizza simpatie ed anche opinioni. Tra quest'ultime c'è quella di Selvaggia Lucarelli che, attraverso il suo profilo Twitter, ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio su Luca Sacchi : “Salvini parla di tagli a sicurezza? Spudorato - Raggi gli chiese più agenti in strada” : “Di sicurezza a Roma avrebbe dovuto occuparsi Salvini fino a un mese e mezzo fa e la sindaca Raggi ha chiesto più volte un aumento delle forze dell’ordine che non è mai arrivato”. Nel suo intervento settimanale durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio entra nella polemica tra l’ex ministro ...

Omicidio Luca Sacchi a Roma - Morani contro Salvini : 'Polemica è barbarie - non ha rispetto' : L'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì sera a Roma, ha scosso la Capitale e l'intero Paese. L'idea che qualcuno possa barbaramente essere ucciso solo per aver provato a difendere la propria fidanzata da uno scippo, regala un senso di inquietudine. A margine di ciò si è innescata una polemica politica che ha coinvolto l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e esponenti dell'attuale maggioranza giallorossa. Il dibattito ha riguardato un ...

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...

Il confronto Renzi-Salvini - Lucarelli al leghista : 'Meglio se ti aiutavi a casa tua' : Era particolarmente atteso il duello televisivo tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Bruno Vespa, in una speciale edizione di 'Porta a Porta' del 15 ottobre, è stato arbitro di un confronto che, per larghi tratti, è risultato aspro. Il leader della Lega e il numero uno di Italia Viva si sono fronteggiati in un duello dialettico senza esclusione di colpi. Inevitabilmente sulla rete ed in particolare su Twitter si sono scatenati i commenti a suon di ...

Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini : «Era meglio se ti aiutavi a casa tua» : Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa...

Salvini : "Bimba sul palco? Chi se ne frega". Lucarelli : "Quella bambina non era di Bibbiano" : La bambina che Matteo Salvini ha portato sul palco di Pontida dicendo che era una di quelle che era state strappate ai genitori è davvero di Bibbiano? Era quella che teneva in braccio il leader della Lega? Si chiama davvero Greta o il nome è stato scelto per contrapporla a Greta Thunberg? Sono solo alcune delle domande che in tanti si sono posti all'indomani della festa della Lega a Pontida, dove, a un certo punto, sono spuntati sul palco dei ...

Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani. Dal Papeete alle idee politiche - fino alle tecniche comunicative : un piccolo Salvini : In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per il Papeete Beach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parla Luca Toccalini ha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il nuovo segretario della Lega Giovani (l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di ...

De Luca superstar a Cernobbio : attacca Di Maio e Salvini e si prende gli applausi : Vincenzo De Luca strappa applausi al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il governatore della Campania non ha risparmiato critiche al precedente governo gialloverde e ai suoi provvedimenti bandiera: reddito di cittadinanza e Quota cento. Il presidente campano ha dichiarato che “il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Mimmo Lucano riabbraccia Riace dopo 11 mesi : “Oggi sono tornato a casa - ma anche Salvini” : dopo 14 giorni ai domiciliari e 11 mesi di “esilio”, Mimmo Lucano torna nella sua Riace. Lo ha deciso il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso che ha accolto l’istanza di revoca del divieto di dimora presentata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Una decisione che il giudice ha preso nonostante il parere contrario della Procura che avrebbe voluto tenere Mimmo Lucano ancora lontano da Riace. “anche se non sono più ...