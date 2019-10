Angry Birds AR | Isle of Pigs arriva su Android con un gameplay tutto nuovo grazie alla

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)AR:ofè un gioco in realtà aumentata in cui dovrete aiutare Red, Chuck, Bomb e i Blues a salvare le uova rubate dagli avidi maiali verdi in vacanza. Il gioco e i personaggi diprenderanno vita nel salotto o in qualsiasi luogo nel mondo reale che vi circonda con incredibile realismo dove potrete distruggerete le strutture nei modi più spettacolari per ottenere il massimo delle stelle e recuperare le uova rubate. L'articoloAR:ofsucon unrealtà aumentata proviene da

Milla71 : @IlBomma Quando gioco ad Angry Birds mi immagino il commento dello speaker inglese che commenta le partite di bilia… - OffiCineLux : ANGRY BIRDS 2 Sabato 02 Novembre 2019 ore 18.30 Domenica 03 Novembre 2019 ore 15.00-17.00 Biglietto Intero € 5… - M4rcell0 : Grazie #Chilitv e #Wind3 — Guardando Angry Birds - Il Film -