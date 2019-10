Reddito di Cittadinanza | a Siracusa lo spacciatore di coca lo incassava e girava in

Il pusher che girava in Porsche prendeva il Reddito di cittadinanza : Sofia Dinolfo L'uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza durante un posto di controllo in provincia di Siracusa Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga incassando importanti proventi. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Siracusa un altro furbetto che approfittava del contributo del reddito per dedicarsi poi ad altre attività. L’uomo, N.P. di 41 anni, è stato fermato dai ...

Siracusa - arrestato pusher in Porsche con Reddito di cittadinanza : in casa 120 grammi di cocaina : La Guardia di finanza di Siracusa ha arrestato un uomo di 41 anni di Floridia per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. A bordo di una Porsche Macan di sua proprietà, era stato fermato per un controllo. L’uomo risulta percettore del reddito di cittadinanza e aveva con sé 600 euro. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione ...

Reddito di cittadinanza sospeso a 100mila famiglie : chi non riceverà più il sussidio mensile : Circa 100mila famiglie non hanno inviato i documenti per integrare la domanda per il Reddito e la pensione di cittadinanza inviata a marzo, sulla base dei requisiti poi cambiati dal Parlamento. Per queste famiglie viene quindi sospeso il pagamento del Reddito di cittadinanza, con la possibilità di un risparmio per lo Stato di circa due miliardi.Continua a leggere