Quattroruote Professional - Ide | l' intelligenza artificiale valuta i sinistri

Fonte : quattroruote

(Di martedì 29 ottobre 2019) Da tempo, le assicurazioni hanno iniziato a sperimentare nuove soluzioni per automatizzare i processi di gestione deicon l'obiettivo di semplificare le procedure e ottimizzare i costi. Per questo, insieme ai partner IBM e Gft Italia, ha presentato Ide, un nuovo servizio dizione deibasato sull'.Preventivi di riparazione in tempo reale. Acronimo di Intelligent Damage Evaluation, il sistema si basa sulla piattaforma IBM Watson, che permette di utilizzare la tecnologia Object Detection per individuare sulle immagini inviate dagli utenti i componenti danneggiati dell'auto. Le foto, scattate da un qualsiasi smartphone, vengono confrontate con gli archivi die, a seconda dell'entità dell'incidente, consentono di calcolare i costi orari per la riparazione e per l'acquisto dei ricambi. In ...

