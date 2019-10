Made in Italy | Coldiretti | vola il pecorino sardo all’estero

Tecnologia Made in Italy per la prossima missione Usa sulla Luna : L’eccellenza italiana del settore sarà in prima linea nel programma Artemis della Nasa che punta a riportare l’uomo sul suolo Lunare entro il 2024. Il presidente dell’Asi Saccoccia: «Intesa fondamentale con gli americani».

Export - balzo del Made in Italy : Usa e Giappone in corsa : A?settembre dati oltre le attese per l’Export extra-Ue, in crescita del 9,4%. balzo a doppia cifra per Usa, Giappone, Turchia e Russia. Farmaci e Pelle i protagonisti. Dall’inizio dell’anno il progresso extra-Ue sale al 4%

Protagonista a Ecomondo il progetto europeo Life Effige - misura l’impatto ambientale dei prodotti Made in Italy : In occasione dell’edizione 2019 di Ecomondo, in programma dal 5 all’8 novembre presso la fiera di Rimini, il progetto europeo Effige (acronimo di Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency) sarà Protagonista insieme ad altri sette progetti finanziati dall’UE nell’ambito dello stand “I progetti europei per l’economia circolare” al padiglione D3. Il progetto, finanziato dall’unità Life della Commissione Europea e coordinato ...

Dazi : Coldiretti - domani a convegno sul Made in Italy a Taglio di Po : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - L’agropirateria internazionale fattura oltre cento miliardi di euro utilizzando impropriamente bandiera, parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano il Bel Paese senza averne minimamente a che fare in fatto di produzione o autenticità. Ad

Made IN ITALY/ Alberto DeGara e Gospel Book Revisited : una lezione al Club Tenco : Lontano da televisioni commerciali o giornalisti indulgenti, si trovano ancora dischi di autori italiani che si possono apprezzare

Made in Italy : Confindustria - Veneto si conferma ai vertici del Legnoarredo (3) : (Adnkronos) - "Il sistema Legnoarredo Veneto - sottolinea Denise Archiutti, delegata regionale di Confindustria Veneto, Presidente del Gruppo Legno Arredo di Assindustria Venetocentro – è stato tra i primi a chiedere un tavolo tecnico in Regione dedicato a sviluppare le filiere e, in particolare, la

Made in Italy : Confindustria - Veneto si conferma ai vertici del Legnoarredo (2) : (Adnkronos) - "In questi due anni di incontri sul territorio - spiega Emanuele Orsini presidente FederLegnoarredo - FederLegnoarredo ha messo al centro il dialogo e l’ascolto con le nostre imprese, unendo le forze e facendo “sistema” con le rappresentanze territoriali. Siamo convinti, infatti, che u

Made in Italy : Confindustria - Veneto si conferma ai vertici del Legnoarredo : Treviso, 23 ott. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi a Palazzo Giacomelli, l’incontro tra FLA e le sezioni Legnoarredo di Confindustria Veneto e Assindustria Venetocentro. Focus della giornata: tempesta Vaia (un anno dopo) e policy di settore. Il settore del Legnoarredo, nonostante la crisi, resta vitale

Pelletteria Made in Italy : export in crescita e investimenti sulla formazione in Abruzzo : Teramo - La Pelletteria Made in Italy è famosa in tutto il mondo per via della sua eccellenza. Non stupisce, quindi, che il comparto della moda italiana abbia registrato numeri da record nell’ultimo anno: si parla nello specifico di un valore vicino ai 28 miliardi di euro in sei mesi, con un incremento pari al +7,3% nel 2019. In questo contesto si inserisce la notevole crescita dell’export di articoli di Pelletteria italiani registrata ...

Coldiretti : -20% Made in Italy negli Usa : 12.15 Le vendite dei prodotti agroalimentari italiani colpiti dai superdazi dell'amministrazione Trump subiranno una contrazione pari al 20%. E' quanto stima Coldiretti. Si va dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano fino al Gorgonzola, ma anche salumi, agrumi, succhi e liquori: beni alimentari per un export che vale circa mezzo miliardo di euro. Il dazio per il Parmigiano Reggiano e per il Grana Padano passa dai 2,15 dollari a circa 6 dollari ...

Dazi sui prodotti Made in Italy in USA : “A beneficiare della situazione è la lobby dell’industria casearia” : “Un calo del 20% delle vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy colpiti dai superDazi di Trump“: è questo l’effetto stimato dalla Coldiretti dell’entrata in vigore delle nuove tariffe sui prodotti europei fino a 7,5 miliardi a partire dal 18 ottobre, nell’ambito della disputa nel settore aeronautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus, dopo il via libera del Wto. “Dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano ...

Export - la Germania affonda il Made in Italy : Ad agosto -3,4% per l’Export, con la Germania a ridurre gli acquisti del 7,5%, penalizzando in particolare le filiere dei nostri componentisti di meccanica ed elettronica. Balzo della farmaceutica negli Stati Uniti

Bari - Agrilevante : FederUnacoma contenta dei dati del Made in Italy : Si è svolta a Bari, dal 10 al 13 ottobre, la sesta edizione di Agrilevante, un appuntamento che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti in materia di tecnologie destinate al settore dell'agricoltura. Nella fiera è intervenuto anche Alessandro Malavolti, il numero uno della FederUnacoma, e il suo intervento è stato molto apprezzato dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Agrilevante è un appuntamento importante che si ...

Made in Italy e sostenibilità ambientale : alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona l’agrozootecnia decide il suo futuro : Tra la spinta verso un’agricoltura più sostenibile e i nuovi possibili scenari dettati dalla politica internazionale si apre dal 23 al 26 ottobre a CremonaFiere la nuova edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 2019, l’unica manifestazione internazionale italiana punto di riferimento per l’intero settore. L’appuntamento, che anche quest’anno raduna nei padiglioni di CremonaFiere 700 dei migliori marchi Internazionali, è il ...