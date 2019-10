Attenzione massima con il Samsung Galaxy S10 | beta Android 10 rende inutilizzabile il

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ci sono notizie per nulla incoraggianti che dobbiamo pre in esame oggi 29 ottobre per quanto riguarda il rilascio di10 a bordo delS10. Nemmeno il tempo di pre atto di una nuova patch che potrebbe rivelarsi molto utile per risolvere alcuni problemi, come abbiamo notato attraverso il pezzo di ieri, che questo martedì tocca fare i conti con alcune segnalazioni preoccupanti. Ladi cui tanto si parla in questi giorni e che non toccheremo con mano in Italia, infatti, pare sia caratterizzata da un grosso bug. In cosa consiste il nuovo bug per ilS10 Secondo una fonte autorevole come SamMobile, il bug emerso per ilS10 dopo il download delladi10 è molto semplice, quanto grave. Lo smartphone rigetta ogni nostro tentativo di accesso, inserendo PIN e password. Gli unici che hanno trovato un modo di ...

