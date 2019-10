Ascolti USA lunedì 28 ottobre | All Rise stabile | in calo 9-1-1 e Prodigal son

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 29 ottobre 2019)Tv USA28Alle in9-1-1 eSon NB I dati di ABC probabilmente cambieranno nei finali a causa di alcuni slittamenti nella programmazione in alcuni Stati di una partita di football. In serate sempre molto volatili in cui i dati si spostano di un decimo in crescita o in, l’unica serie ha perdere due decimi è 9-1-1 che dopo le ottime performance delle settimane precedenti, perde circa 300 mila spettatori tutti nel target adulti 18-49, fermando a un comunque ottimo 1.3 di rating e 6.05 milioni di spettatori. Semplicemente alcuni tornano a guardarla con calma (probabilmente crescerà di più nei dati differiti) in attesa della prossima catastrofe. Dopo qualche settimana di stabilitàSon registra il nuovo dato peggiore con uno 0.7 di rating e 3.5 milioni di spettatori. Su CBS è quasi tutto, tranne Bob Hearts Abishola ...

dituttounpop : #AscoltiUSA In una serata di alti e bassi limitati al decimo di rating, solo 9-1-1 cala di due decimi rispetto alla… - misterj1995 : RT @Il_Nerdastro: Ancora più #Batwoman. La #SerieTV con #RubyRose, a tre settimane dal debutto, ha ottenuto dalla #TheCW un ordine per 9 ep… - zazoomblog : Ascolti Tv USA domenica 27 ottobre stabile The Rookie Supergirl cresce - #Ascolti #domenica #ottobre #stabile… -