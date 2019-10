Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch in Superman e Lois | The CW svilupperà la serie con la

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un supereroe genitore?edinsono chiamati a regalare al pubblico una sfaccettatura nuova, un altro punto di vista di un modo, quello degli eroi, davvero trito e ritrito.Il concetto dell'essere genitori lo abbiamo visto sfiorare in Arrow, in una versione adulta e dark, ma anche in Black Lightning, ma in questo caso tutto sarà diverso. I due protagonisti hanno debuttato due anni fa ormai in Supergirl mostrando proprio il pancino die annunciando la gravidanza alla bella Kara e adesso li ritroveremo in versione genitori, o almeno sembra, nel nuovo crossover in onda tra dicembre e gennaio negli Usa.Secondo quanto rivela TVLine sembra che attualmente sia in fase di sviluppo la, della Warner Bros. TV, che sarà chiamata a seguire "il giornalista più famoso del mondo dei fumetti pronto ad affrontare lo ...

omelette73 : The CW sta sviluppando una serie su #Superman e #LoisLane ... ... ... ... ... Una serie con protagonisti il… - badtasteit : #SupermanAndLois: in fase di sviluppo la nuova serie con #TylerHoechlin ed #ElizabethTulloch!…