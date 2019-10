Softball | il Consiglio Federale approva le date e la formula della Serie A1 2020 a 10

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) IlFIBS ha dato forma definitiva alla stagioneA1 di. Sarà un’annata caratterizzata da due grandi interruzioni: la prima è legata agli Europei che si giocheranno in Friuli Venezia Giulia nel mese di giugno, la seconda alla pausa per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, dato che il gruppo italiano partirà il 10 luglio. LaA1 sarà a dieci squadre, rimanendo a girone unico, e partirà il 29 marzo, con la fineregular season prevista per il 12 settembre. I playoff cominceranno dal 19 settembre, con le semifinali al meglio delle 5 partite che porteranno alle Italians, tra il 3 e l’11 ottobre, ancora al meglio delle 5 gare. Non si disputerà la Coppa Italia, che verrà assegnata d’ufficio alla miglior squadra in regular season tenendo conto delle sole gare in cui sono schierate 4 AFI ...

