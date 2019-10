Sanremo 2020 | Fiorello ci sarà e fa una richiesta ad Amadeus

Sanremo 2020 - Fiorello : «Ci sarò - faremo una grande serata con Jovonotti e Amadeus» : Fiorello sarà a Sanremo 2020 insieme a Jovanotti. La conferma arriva direttamente dallo showman che - durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Applicazione RaiPlay -...

Sanremo 2020 - Fiorello «Ci sarò - faremo una grande serata con Jovonotti e Amadeus» : Fiorello sarà a Sanremo 2020. La conferma arriva direttamente dallo showman che - durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Applicazione RaiPlay - rispondendo ad una domanda...

“Coppia col botto”. Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci - la notizia corre veloce : Ci siamo: è quel momento dell’anno in cui non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo. Non tutti sono felici della bella kermesse, non tutti sanno apprezzarla, ma chi ci riesce vorrebbe saperne di più. E intanto arrivano le prime indiscrezioni sul DopoFestival che vedrebbero alla conduzione Stefano De Martino ed Elisabetta Gregoraci, ma senza Belen. Una coppia di successo quella formata dall’ex ballerino di Amici e la conduttrice di Made ...

Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Milly Carlucci al DopoFestival? : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci approdano a Sanremo alla conduzione del DopoFestival? Nonostante la partenza del Festival di Sanremo di Amadeus sia ancora abbastanza lontana, i rumor continuano a circolare incessantemente un po’ su tutto: da chi verrà affiancato il conduttore a quali cantanti saranno in gara, ma non solo. Difatti si fa un gran parlare anche di chi condurrà la nuova edizione del DopoFestival, che dovrebbe essere ...

Ufficiale il regolamento del Festival di Sanremo 2020 serata per serata : Il regolamento del Festival di Sanremo 2020 è finalmente Ufficiale. Arrivata con qualche settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia, la divisione degli accadimenti della prossima edizione della kermesse canora condotta e diretta da Amadeus conferma quanto già anticipato dal direttore artistico in occasione di alcune interviste rilasciate in tv seguite alla sua nomina. Le date scelte per l'edizione a cifra tonda, quella numero 70, ...

Festival di Sanremo 2020 : il regolamento serata per serata : Sanremo 2020 La 70° edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston, ha svelato le sue carte. La kermesse guidata da Amadeus si articolerà, come da tradizione, in cinque serate, che vedranno la partecipazione di cantanti suddivisi in due sezioni: 20 Campioni e 8 Nuove Proposte. Ecco, serata per serata, il regolamento. Prima serata – martedì 4 febbraio 2020 - Esibizione dei ...

Sanremo 2020 - il regolamento : chi canta e chi vota sera per sera : Sanremo 2020 è ufficialmente iniziato: è stato pubblicato oggi, 25 ottobre 2019, il regolamento della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà da martedì 4 a sabato 8 febbraio al Teatro Ariston. Il direttore Artistico e conduttore Amadeus ha introdotto diverse novità come la reintroduzione delle Nuove Proposte (e fin qui si sapeva) e una diversa suddivisione delle giurie chiamate a votare sera per sera: in pratica, ...

Sanremo 2020 - per la prima volta nella storia del Festival la serata delle cover entra in gara : Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo le canzoni della serata cover entreranno nel vivo della gara. A deciderlo è il direttore artistico Amadeus che ha svelato il regolamento di Sanremo 2020, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. La prima grande novità, dunque, è nella terza serata del Festival: l’interpretazione del brano da parte dei 20 artisti Campioni, canzoni tratte dal grande repertorio della kermesse canora e ...

Giordana Angi a Sanremo 2020 insieme a Alberto Urso? Parla lei : Alberto Urso e Giordana Angi in coppia al Festival di Sanremo. Lei: “Perchè no?” Questo è proprio un periodo d’oro per Giordana Angi. Difatti è uscito da poco il suo nuovo album, Voglio essere tua, che si è già classificato ai primi posti di tutte le classifiche di vendita. Inoltre la ragazza ha avuto un ruolo importantissimo nella prima edizione di Amici Celebrities: è stata la coach della Squadra Bianca. E chissà se arriverà ...

Sanremo Giovani 2020 : anche quest’anno - se sei donna - allora non ci sei : Ormai un po' più di venti anni fa abbiamo avuto modo di incontrare la musica di Piotta. Era maggio, giugno del 1999, ricordate, e tutti, ma proprio tutti tutti parlavano dei superfaconi. Ci fecero addirittura uno speciale su Rai 1, non esattamente il pubblico di riferminento di Piotta, allora ancora Er Piotta, né tantomeno del rap, ancora lì dall'essere sdoganato anni dopo da artisti quali Mondo Marcio, prima, e Fabri Fibra, poi, che portarono ...

Sanremo2020 : ecco tutti i nomi dei sessantacinque candidati della categoria “Nuove Proposte” : sessantacinque artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novità della prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo ...

“Lei con Amadeus!”. Sanremo 2020 - la notizia scalda l’attesa. Il palco sarà di fuoco : “‘Sanremo’ mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”. Così Belen Rodriguez, all’Adnkronos, in merito alle voci che la vedono tra le papabili ‘prime donne’ che potrebbero salire sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Parlando poi della prima puntata di ...

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...