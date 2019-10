Quali sono le caratteristiche più richieste in uno smartphone? Ce lo dice AnTuTu

Le Qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP sono state rinviate per il forte vento : Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP, che si dovevano tenere sabato mattina alle 5.45 (ora italiana), sono state rinviate a domenica per il forte vento. Il Gran Premio è previsto per domenica mattina alle 5, e si

MotoGP - GP Australia 2019 : perché sono state cancellate le Qualifiche? Cosa è successo e cosa accadrà : griglia di partenza e possibile recupero : Il sabato del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP come temuto, è stato letteralmente funestato dal meteo. Prima la pioggia, quindi il fortissimo vento (in arrivo da più direzioni) hanno spinto i piloti a recarsi direttamente in prima persona presso la direzione gara, soprattutto dopo il brutto incidente di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) nel corso della FP4, con il portoghese che è finito sull’asfalto dopo la staccata di curva 1, ...

Aumentano i minori in povertà - Quali sono le questioni su cui occorre intervenire subito : di Carlo Lai * Secondo il documento che accompagna la petizione (Spazi e scuole sicure in Italia, 2019) promossa da Save the Children, durante la crisi del 2014 vi è stato un forte aumento dei minori in condizione di povertà assoluta (dal 4% al 12%). La spesa per l’istruzione è passata dal 4,6% del Pil del 2009 al 4,1% del 2011 con un minimo storico del 3,6% del 2016 (dati Ocse). Tale precarietà, inoltre, appare mal distribuita tra le regioni ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : gli azzurri di Musti non possono sbagliare contro l’Inghilterra : La Nazionale italiana di Calcio a 5 torna subito in campo quest’oggi per il secondo incontro del Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania. Gli azzurri sono reduci da una partita non positiva, per l’approccio, contro la Bielorussia. Il 3-3 finale, frutto più dei nervi che del gioco, va analizzato e non ci si potranno replicare gli stessi errori. Troppo molli i nostri portacolori contro la compagine di Aliaksandr ...

Quali edifici sono davvero al sicuro dai terremoti? L’Ingv spiega i dettagli che fanno la differenza : Con la mostra “Terremoti: attenti agli elementi! dettagli che salvano la vita”, in esposizione presso il Festival della Scienza di Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, si analizzano le caratteristiche dei terremoti, con particolare attenzione a quegli aspetti che riguardano l’ingegneria, l’interazione tra i tipi di terreno e i fenomeni di amplificazione sismica, le caratteristiche degli edifici e la loro risposta alla sollecitazione ...

Diritti degli uomini : Quali sono - come farli valere e differenza coi diritti umani : diritti degli uomini: quali sono, come farli valere e differenza coi diritti umani Secondo la legge, tra “diritti umani” e “diritti degli uomini” c’è distinzione, ovvero non sono la stessa cosa. Vediamo di seguito di fare chiarezza e di capire cosa indicano, rispettivamente, queste due espressioni. Cerchiamo inoltre di capire se ha davvero senso parlare di soli diritti degli uomini. Se ti interessa saperne di ...

Monete rare - le vecchie Lire possono valere oltre 4mila euro : ecco Quali : Chi di noi non ha ancora a casa, magari nascoste in fono a qualche cassetto, alcune Monete delle vecchie Lire? Il vecchio conio è ormai fuori circolazione da 17 anni, da quel 28 febbraio del 2002 quando è stato sostituito ufficialmente dall’euro ma non per questo oggi ha solo un valore affettivo. Come si legge infatti sul sito monetare.net alcuni rari esemplari di vecchie Lire valgono fino a 4mila euro e sono molto ambiti dai ...

Avete ancora delle vecchie lire in casa? Ce ne sono alcune che valgono una fortuna - ecco Quali : Care, belle vecchie lire! Chi non è ha ancora qualcuna in casa? Le monete, soprattutto, sono tra quelle che maggiormente custodiamo con gelosia e anche un pizzico di affetto. Anche perché è stata la ‘nostra’ moneta dal 1861, anno dell’unità d’Italia, fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall’Euro. alcune monetine, oggi, sono diventate così rare da valere una piccola fortuna. ecco qualche consiglio per saperle ...

Guida Fortnite Capitolo 2 : ecco Quali sono i migliori posti della mappa su cui atterrare : Quella di Fortnite Capitolo 2 è stata non solo una graditissima sorpresa per tutti i fan della Battaglia Reale di casa Epic Games, ma anche un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'intera comunità videoludica. Con un minaccioso buco nero, infatti, il team di sviluppo americano ha spazzato via tutto quello che conoscevamo, mettendo sul piatto un secondo Capitolo più ricco, grande e intenso dell'esperienza precedente, ad uso e consumo degli ...

Ecco Quali sono gli smartphone Android più potenti in Cina nel Q3 2019 : Master Lu ha pubblicato lista degli smartphone Android più potenti in Cina per il Q3 del 2019 L'articolo Ecco quali sono gli smartphone Android più potenti in Cina nel Q3 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ansia - Quali sono i sintomi e come curarla : L’Ansia è uno stato d’animo molto diffuso tanto che, secondo gli ultimi studi che hanno preso a campione 700 italiani tra i 19 e 60 anni, il 79% ha riferito di essere un soggetto ansioso o, almeno, di avere avuto almeno un episodio da legare all’Ansia. Ma cosa è l’Ansia? L’Ansia è come il corpo risponde allo stress. Lo stato ansioso si manifesta con un sentimento di paura o di timore per ciò che sta per accadere o che si teme possa ...

Manovra - Quali sono le misure “imprescindibili” (secondo Di Maio) : Il leader dei 5 stelle ha indicato le tre misure che devono (per forza) trovare spazio nella legge di Bilancio: ''O si fanno...

Quali sono stati i top produttori degli ultimi 25 anni? Questo video ci mostra la loro evoluzione : Fino ad un paio di decenni fa il settore della telefonia aveva altri protagonisti e per molto tempo i brand più popolari e diffusi sono stati Nokia e Motorola L'articolo Quali sono stati i top produttori degli ultimi 25 anni? Questo video ci mostra la loro evoluzione proviene da TuttoAndroid.

Tennis - WTA Finals 2019 : definite le otto Qualificate. Ci sono Barty e Osaka - out Serena Williams : Si è definito il quadro delle otto qualificate alle WTA Finals 2019 che si disputeranno a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. Si tratta del torneo riservato alle migliori otto Tenniste della stagione e che chiuderà l’annata di questo sport al femminile prima della Finale della Fed Cup. L’ucraina Elina Svitolina si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, pronostico apertissimo visto l’equilibrio ...