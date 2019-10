Morto Vladimir Bukovsky | addio a 76 anni allo scrittore internato dai sovietici

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Èa Cambridge, nel Regno Unito, all'età di 76lodissidente russo. Il suo libro più famoso "To build a castle" è stato un bestseller internazionale che ha raccontato i 12di prigione in Unione Sovietica tra gliSessanta e Settanta, prima dell'esilio in Europa.

