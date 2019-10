Marcolin | “Ieri ho visto un Mertens stanco Llorente arrugginito | segna solo ad un metro

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il commento disul Napolicontro la Spal Il tecnico Dario, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” per parlare del Napolicontro la Spal. Ecco quanto ha dichiarato: “Milik è stato il più pericoloso del l’attacco del Napoli e ieri è mancato un po’ la sua spalla,l’hoeraed è normale perché non ha fatto la preparazione, è mancata un po’ di cattiveria sotto porta e anche un po’ di fortuna. Appena arrivato ha fatto gol, ma tutti ad undalla porta. – l’allenatore prosegue con una riflessione personale – Le 2 squadre che stanno deludendo sono Milan e Napoli. Vuole lottare per il campionato, ma ha perso punti contro squadre alla portata. Elmas è un centrocampista e metterlo a destra vuol dire avere un uomo in meno”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

