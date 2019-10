Giuseppe Armano - L' ex designer Alfa immagina una microcar

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'exdel centro stileRomeoha progettato unasportiva pensata per i giovani. La piccola coupé stravolge le linee che caratterizzano la maggior parte delle piccole automobili destinate anche ai minorenni, proponendo le linee tipiche delle supercar.Trazione posteriore e ali di gabbiano., che per 20 anni (dal 1992 al 2012) ha collaborato alla realizzazione delle vetture di Arese, ha creato virtualmente una due posti lunga 3,1 metri, larga 1.650 mm e alta solo 1.100 mm. Ilhato l'impiego di un propulsore elettrico montato, come anche il pacco batterie, sull'asse posteriore: a proteggere i passeggeri è presente un roll-bar, mentre le sospensioni sono indipendenti su entrambi gli assi. Per facilitare l'accesso all'abitacolo sono previste delle portiere ad ali di gabbiano: gli interni hanno un look minimalista con un supporto per ...

