Di Maio dice che il Movimento non farà più alleanze locali con il PD

"Quota 100 resterà intatta. In manovra non ci saranno nuove tasse" - dice Di Maio : "Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto. Avevamo detto che avremmo difeso Quota 100 e lo abbiamo fatto: resterà intatta. Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la deducibilità Imu sui capannoni al ...

Il M5s sarà l'ago della bilancia dei governi dei prossimi 10 anni - dice Di Maio : Ago della bilancia dei governi per i prossimi dieci anni: questo sarà il Movimento 5 Stelle che deciderà la linea politica e i programmi da portare avanti: è l'assicurazione con cui Luigi Di Maio, capo politico di M5s e ministro degli Esteri, ha chiuso la due giorni di kermesse alla Mostra d'Oltremare di Napoli per festeggiare il decennale dalla nascita della 'creatura' voluta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Di Maio è intervenuto a ...

"Con il Pd non è al momento prevista nessuna alleanza" - dice Di Maio : "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" con il Pd oltre quello siglato per le elezioni in Umbria. Lo ha detto Luigi Di Maio a Sky Tg24 nel giorno della kermesse per i dieci anni del Movimento 5 stelle. "A me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche", ha aggiunto, in ...

"Nessun complotto - il governo se lo sono buttati giù da soli" - dice Di Maio : Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Repubblica' torna sulla 'rottura' con Salvini: "Ho fatto un'operazione verità. Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo: due governi di diversa natura, una crisi in pieno agosto. Ci sono due persone a sapere come sono andate le cose e una sono io. Non c'e' stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli". Poi sulla legge elettorale: "Dobbiamo trovare un accordo in ...

"Salvini? Non posso stare dietro alle sue perversioni" - dice Di Maio : "Salvini si è auto complottato". Così Luigi Di Maio a "Di martedi'' su La7 parlando dell'esecutivo giallo-verde. "Non posso stare dietro alle perversioni di uno che dice il giorno prima che va tutto bene e poi decide di fare cadere il governo", ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle. Parole, di tutt'altro tono, anche per il premier: "Conte non si rifiuta di andare al Copasir. Ora questo organismo non ha un presidente. Di ...

C'è troppa gente che parla nel governo e sul governo - dice Di Maio : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri, e così si dà la percezione di una lite continua nel governo. Ma non bisogna rincorrere uno che ha il 4%. gli fanno solo un favore". Così Luigi Di Maio in un colloquio con Il Fatto Quotidiano ribadisce il suo 'stop' a troppi annunci sui giornali e invita a prendere esempio dai ministri Lamorgese e Gualtieri che "prima di dire fanno". E su Conte che ha ...

"Di Maio ricopre carica operativa. Il mio leader è Grillo" - dice Giarrusso : “Il Pd s'illudeva di normalizzarci, e invece ora mette le multe per i transfughi: siamo noi che li stiamo rieducando, altroché”. In un colloquio con Il Foglio il senatore Mario Michele Giarrusso affronta il tema della o delle leadership dentro al Movimento 5 Stelle. E Giarrusso sembra inviare messaggi che appaiono trasversali. Non solo con valutazioni sui ruoli – distinti – di Luigi Di Maio o di Beppe Grillo, ma soprattutto con ...

La proposta di Luigi Di Maio : sì al voto per i sedicenni : Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha lanciato la proposta di estendere il diritto al voto ai ragazzi di 16 anni. L'idea è stata esposta sul profilo Facebook tramite un post in cui Di Maio dichiara che abbassare l'età a 16 anni è una proposta che il Movimento 5 stelle sta portando avanti da anni perché i giovani sono il futuro del paese e vanno rispettati, ascoltati e messi al centro della politica. Idea ...

Di Maio insiste : "Il voto ai sedicenni" : 16.00 "Il voto ai sedicenni è una proposta che portiamo avanti da sempre e che sosteniamo con forza". Lo scrive il capo politico del M5S Di Maio su Facebook. "Discutiamone in Parlamento". "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse,dovrebbe avere anche il diritto di votare e scegliere chi decide della sua vita", aggiunge. "In Italia, a seconda del momento, i giovani vengono definiti 'choosy',viziati,"gretini. Per noi questi ...

Di Maio rilancia il vincolo di mandato. Il Pd dice no : Inserire il vincolo di mandato nel patto di governo tra M5s e Pd. È la richiesta che, da New York, il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi di Maio ha avanzato agli alleati di governo, preoccupato dalla defezione della senatrice Gelsomina Silvia Vono e dalle ventilate migrazioni di altri eletti M5s. Una proposta che rappresenta un cavallo di battaglia del movimento che, però, non sembra aver raccolto il consenso ...

"L'85% dei Cinque Stelle è con me" - dice Di Maio : “C'è uno schema a ben preciso, come Franceschini per il Pd io sono il capo delegazione al governo" dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un colloquio con il Corriere della Sera mentre si trova a New York tra vertici e incontri per il suo viaggio americano "e penso che il ruolo possa essere solo di giovamento al mio Movimento, anche se ovviamente alla Farnesina io lavoro per il Paese e non certo per gli interessi del M5s”. Poi, ...

Alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

La7 - Calenda contro tutti : “Conte dice balle - Di Maio non parla inglese e Speranza di sanità non sa nulla. Renzi? Basta coi bulli” : Attacco indiscriminato dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, contro il governo Conte bis. Ospite di Omnibus (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico sottolinea: “E’ un governo che nasce da una gigantesca operazione di trasformismo a opera di due partiti che si sono odiati fino al giorno prima. E si ritrovano in un governo dove il presidente del Consiglio è lo stesso presidente del Consiglio del governo precedente, ma che ...